Как правильно выбрать комплектующие для сервера?

Каждый сервер по своим характеристикам подходит для решения определенных задач. По этой причине при подборе комплектующих для него нужно руководствоваться спецификой этих задач, а также планируемым режимом функционирования системы.

Выбор процессора

Важнейшими параметрами процессорной системы являются частота и число установленных процессоров, а также объем имеющейся кэш-памяти. При покупке процессора необходимо учитывать главные особенности, которыми обладают данные комплектующие для сервера, выпускаемее ведущими производителями:

Xeon. Этот процессор обеспечивает высокую производительность за доступную цену. Однако подключение нескольких таких микросхем осуществляется через единственную шину, которая при интенсивном использовании оперативной памяти становится слабым местом оборудования.

Itanium. Отличительные особенности этих процессоров заключаются в очень большой величине кэша, малых тактовых частотах, а также расширенной поддержке архитектуры на 64 бита. Но они имеют высокую стоимость и плохо сочетаются с наиболее распространенными платформами.

Opteron. В этих процессорах не применяются самые современные технологии, кроме поддержки 64-битной архитектуры. Важнейшая особенность таких устройств состоит в подключении к общей памяти, за счет чего упрощается решение проблем с поддержанием когерентности памяти и масштабируемостью системы, а также увеличивается быстрота отклика.

Выбор оперативной памяти

Касательно объема оперативки на сервере нельзя дать универсальные рекомендации, так как в каждой конкретной ситуации все зависит от специфики системы и поставленных задач. Для сервера баз данных в большинстве случаев достаточно 256 Мб на работу операционки и примерно по 64 Мб на каждого пользующегося базой работника плюс не менее половины объема БД. При подборе стандарта памяти нужно учитывать не только то, что DDR2 лучше DDR1, но и то, что эти стандарты несовместимы друг с дружкой. Поэтому для сервера, который будет в дальнейшем расширяться, необходимо приобретать платформу с поддержкой стандарта DDR2.

Для обеспечения бесперебойного функционирования сервера предпочтение следует отдавать системе, позволяющей выполнить установку резервных блоков питания и произвести «горячую» замену жестких дисков. Это дает возможность при возникновении необходимости осуществлять замену вышедших из строя комплектующих без остановки работы сервера.