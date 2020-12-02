Как правильно выбрать комплектующие для сервера?02.12.2020 21:44
Каждый сервер по своим характеристикам подходит для решения определенных задач. По этой причине при подборе комплектующих для него нужно руководствоваться спецификой этих задач, а также планируемым режимом функционирования системы.
Выбор процессора
Важнейшими параметрами процессорной системы являются частота и число установленных процессоров, а также объем имеющейся кэш-памяти. При покупке процессора необходимо учитывать главные особенности, которыми обладают данные комплектующие для сервера, выпускаемее ведущими производителями:
- Xeon. Этот процессор обеспечивает высокую производительность за доступную цену. Однако подключение нескольких таких микросхем осуществляется через единственную шину, которая при интенсивном использовании оперативной памяти становится слабым местом оборудования.
- Itanium. Отличительные особенности этих процессоров заключаются в очень большой величине кэша, малых тактовых частотах, а также расширенной поддержке архитектуры на 64 бита. Но они имеют высокую стоимость и плохо сочетаются с наиболее распространенными платформами.
- Opteron. В этих процессорах не применяются самые современные технологии, кроме поддержки 64-битной архитектуры. Важнейшая особенность таких устройств состоит в подключении к общей памяти, за счет чего упрощается решение проблем с поддержанием когерентности памяти и масштабируемостью системы, а также увеличивается быстрота отклика.
Выбор оперативной памяти
Касательно объема оперативки на сервере нельзя дать универсальные рекомендации, так как в каждой конкретной ситуации все зависит от специфики системы и поставленных задач. Для сервера баз данных в большинстве случаев достаточно 256 Мб на работу операционки и примерно по 64 Мб на каждого пользующегося базой работника плюс не менее половины объема БД. При подборе стандарта памяти нужно учитывать не только то, что DDR2 лучше DDR1, но и то, что эти стандарты несовместимы друг с дружкой. Поэтому для сервера, который будет в дальнейшем расширяться, необходимо приобретать платформу с поддержкой стандарта DDR2.
Для обеспечения бесперебойного функционирования сервера предпочтение следует отдавать системе, позволяющей выполнить установку резервных блоков питания и произвести «горячую» замену жестких дисков. Это дает возможность при возникновении необходимости осуществлять замену вышедших из строя комплектующих без остановки работы сервера.
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