Как правильно выбрать блендер: основные критерии

Любая современная хозяйка не обходится без помощи блендера. С помощью него готовятся разнообразные муссы, смузи, сорбеты, взбитые сливки и другие вкусности. Но нередко возникают затруднения в выборе такого кухонного приспособления, поэтому в нашем материале мы подробно рассмотрим специфику покупки блендера.

Разновидности блендеров

Самым лучшим блендером можно назвать тот бытовой прибор, который соответствует потребностям владельца. Каждый может купить блендер в интернет-магазине Tgrad.kz по ссылке tgrad.kz/blendery по доступной цене. Но для начала нужно разобраться с видами блендеров:

Погружные — аппараты, обладающие ручкой, выполненной из металла или пластика. На этом приборе имеются внутренний мотор и несколько вращающихся насадок. Этот блендер может работать практически в любом сосуде. Кроме того, прибор отличается компактностью, способность перерабатывать небольшие порции и полифункциональностью, так как имеет массу насадок. Погружной блендер многими хозяйками рассматривается как альтернатива кухонному комбайну, мясорубке или миксеру. Стационарные — наделены кувшином с ножом, расположенным на дне и базовой части, оснащенной мотором. Такой аппарат может работать без человеческого вмешательства — устройство позволяет готовить блюда на несколько человек. Этот прибор прост в уходе за счет наличия самоочищающей опции.

Погружной блендер выбирают те хозяйки, которые любят делать супы или коктейли на постоянной основе из мягких фруктов, овощей, ягод маленькими порциями. Стационарному блендеру отдают предпочтение люди, стремящиеся массово изготавливать коктейли. Это устройство подходит для спортсменов, вегетарианцев или людей, ведущих здоровый образ жизни.

Особенности подбора блендеров

Оба вида блендера подбираются практически по одинаковым критериям, но есть ряд различий. Когда выбираете погружной блендер, обращайте внимание на:

мощность;

скорость обращения;

режимы;

комплектацию;

материал изготовления;

состояние аккумулятора.

При подборе стационарного блендера обращают внимание еще на управляющую панель, состояние моторного блока, емкость кувшина и количество ножей. В остальном критерии одинаковые. Также вспомогательными элементами к блендерам могут быть носики или краники, облегчающие процедуру разлива напитков из кувшина или при работе механизма самоочистки.

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