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Обзоры рынков

Как правильно выбрать Asic для майнинга?

06.05.2021 23:57

Учитывая активный рост криптовалюты на мировом рынке, все больше набирает обороты майнинг. Естественно, каждый, кто решил начать зарабатывать на криптовалюте, задумывается о том, как правильно выбрать и купить Асик в Киеве, чтобы тот смог обеспечить максимальную эффективность во время майнинга. Рассмотрим основные критерии, которые позволяет подобрать подходящее решение и не пожалеть о потраченных деньгах.

Майнинг криптовалют на ASIC: доходность в 2019 году

Основные критерии выбора Асика для майнинга

Эффективность и разгон оборудования

Скорость окупаемости и доход будет напрямую зависеть от того, какой уровень хешрейта можно достигнуть на определенной модели и стоимости электроэнергии. Это означает, что во время выбора обязательно нужно будет проверять сочетание профилей разгона и количество электричества, которое потребляет оборудование. Это позволит подобрать оптимальный вариант. Рекомендуется выбирать оборудование, которое можно усовершенствовать и обновить, что позволит минимизировать уровень энергопотребления и повысить хешрейт.

Наличие запчастей

Еще одним важным критерием выбора является доступность запчастей, которые будут влиять на работу Asic. Зависимо от того, где вы проживаете, необходимо подбирать такие модели, в которых можно без проблем найти запчасти. Подобным образом, если произойдет поломка, вы не будете терпеть убытки, а сможете максимально оперативно решить возникшую проблему. Необходимо понимать, что Асики не имеют взаимозаменяемых деталей, за исключением вентилятора, если подходит по размеру.

Наличие гарантии

Прежде чем купить Asic, обязательно нужно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания. Необходимо обращать внимание на срок гарантии – чем большая гарантия, тем будет лучше. Также необходимо определить, какие случаи не являются гарантийными. Важно чтобы в вашей стране или городе был сервисный центр. Если вы будете защищены гарантией, вы не будете волноваться о том, что через короткое время останетесь без столь дорогостоящего оборудования.

Управление

Здесь все просто – чем легче будет управляться оборудование, тем больше времени вы будете уделять самому майнингу, не нужно будет отвлекаться на разные настройки. Идеально, если устройствами можно будет управляться удаленно, следить за их эффективностью и состоянием.

Стоимость

Важный критерий, который может стать ключевым, особенно, если вы хотите сразу купить несколько десятков или сотен Asic одновременно. Обычно стоимость напрямую зависит от уровня производительности. Не останавливайте свой выбор на одной модели и компании, рекомендуется оценить предложение нескольких компаний и тогда сделать выбор. Если вы не проверите предложение других продавцов, то рискуете приобрести не лучшее решение по высокой цене. Обязательно следите за динамикой цен.

Учитывая эти критерии, вы сможете подобрать Asic, который будет полностью соответствовать всем вашим требованиям и пожеланиям, а также будет приносить доход.

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