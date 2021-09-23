Как правильно выбирать телевизор?

Число разнообразных моделей телевизоров, представленных на рынке, очень велико. Чтобы выбрать подходящее устройство надо руководствоваться описанными ниже критериями.
Габариты
Размеры телевизора подбираются на основании имеющегося в помещении свободного пространства. Поэтому первым делом нужно сопоставить длину и ширину данного электроприбора с объемом ниши шкафа или площадью выделенного места на стене.
Диагональ
Величина экрана – решающий фактор, от которого непосредственно зависит эффект погружения. Выбирать длину диагонали необходимо с учетом качества изображения и удаленности экрана. Чем ближе располагается экран, тем более реалистичной выглядит картинка и тем сильнее заметны все дефекты. Специалисты советуют зрителям размещаться на расстоянии примерно в 1,2-2,5 диагонали от телевизора.
Разрешение
Если принимаемый сигнал имеет высокое качество, то степень детализации картинки напрямую определяется разрешением экрана. В настоящее время можно приобрести televizor одного из следующих стандартов:
- HD (1280 x 720) – данный формат считается устаревшим и применяется в самых бюджетных телевизорах.
- Full HD (1920 x 1080) – данный формат на текущий момент времени является наиболее популярным. Основная часть контента рассчитана именно на этот формат.
- 4K или UHD (3840 x 2160) – этот формат мало-помалу вытесняет остальные и спустя несколько лет станет основным.
- 8К (7680 x 4320) – это самый современный формат, значительно превосходящий остальные. Однако доступный для него контент пока довольно ограничен, а потому постоянно пользоваться всеми его преимуществами удастся только в будущем.
Технология матрицы
Производители телевизоров оснащают их матрицами трех перечисленных ниже типов, и каждый покупатель делает выбор, исходя из своих личных вкусов.
- LED. Эта технология имеет сходство с LCD, но предусматривает использование флуоресцентных ламп для подсветки экрана, что позволяет экономить место.
- QLED. Данная технология является более совершенной, чем LED. Она обеспечивает более высокое качество изображения, но обходится дороже.
- OLED. Данная технология основана на использовании органических светодиодов испускающих свет под действием тока. Благодаря этому качество картинки на OLEDтелевизорах исключительно высокое, а толщина экрана составляет всего несколько миллиметров.
При подборе телевизора надо руководствоваться тем же главным принципом, что и при подборе любого электроприбора: соотносить технические характеристики устройства с собственными запросами и располагаемым бюджетом. Для этого нужно разбираться, чем различаются существующие телевизоры.