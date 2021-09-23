Как правильно выбирать телевизор?

Число разнообразных моделей телевизоров, представленных на рынке, очень велико. Чтобы выбрать подходящее устройство надо руководствоваться описанными ниже критериями.

Габариты

Размеры телевизора подбираются на основании имеющегося в помещении свободного пространства. Поэтому первым делом нужно сопоставить длину и ширину данного электроприбора с объемом ниши шкафа или площадью выделенного места на стене.

Диагональ

Величина экрана – решающий фактор, от которого непосредственно зависит эффект погружения. Выбирать длину диагонали необходимо с учетом качества изображения и удаленности экрана. Чем ближе располагается экран, тем более реалистичной выглядит картинка и тем сильнее заметны все дефекты. Специалисты советуют зрителям размещаться на расстоянии примерно в 1,2-2,5 диагонали от телевизора.

Разрешение

Если принимаемый сигнал имеет высокое качество, то степень детализации картинки напрямую определяется разрешением экрана. В настоящее время можно приобрести televizor одного из следующих стандартов:

HD (1280 x 720) – данный формат считается устаревшим и применяется в самых бюджетных телевизорах.

Full HD (1920 x 1080) – данный формат на текущий момент времени является наиболее популярным. Основная часть контента рассчитана именно на этот формат.

4K или UHD (3840 x 2160) – этот формат мало-помалу вытесняет остальные и спустя несколько лет станет основным.

8К (7680 x 4320) – это самый современный формат, значительно превосходящий остальные. Однако доступный для него контент пока довольно ограничен, а потому постоянно пользоваться всеми его преимуществами удастся только в будущем.

Технология матрицы

Производители телевизоров оснащают их матрицами трех перечисленных ниже типов, и каждый покупатель делает выбор, исходя из своих личных вкусов.

LED. Эта технология имеет сходство с LCD, но предусматривает использование флуоресцентных ламп для подсветки экрана, что позволяет экономить место.

QLED. Данная технология является более совершенной, чем LED. Она обеспечивает более высокое качество изображения, но обходится дороже.

OLED. Данная технология основана на использовании органических светодиодов испускающих свет под действием тока. Благодаря этому качество картинки на OLEDтелевизорах исключительно высокое, а толщина экрана составляет всего несколько миллиметров.

При подборе телевизора надо руководствоваться тем же главным принципом, что и при подборе любого электроприбора: соотносить технические характеристики устройства с собственными запросами и располагаемым бюджетом. Для этого нужно разбираться, чем различаются существующие телевизоры.