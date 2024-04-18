Как правильно пользоваться домашним кондиционером?

Производитель TCL предлагает большой выбор сплит-систем, которые способны сохранить в доме либо квартире комфортную температуру, даже если на улице настоящее пекло. Однако для эффективной работы оборудования и его длительной службы рекомендуется следовать ряду правил.

Правило 1: задавайте температуру правильно

Если на улице +40 °C, устанавливать на +18 °C не стоит. Оптимальной считается разница до 7 градусов. В этом случае сильных перепадов не возникнет, помещение будет охлаждаться быстрее и равномернее.

Правило 2: не забывайте о зонировании помещения

Кондиционеры рассчитаны на работу с помещениями определенной площади. Не стоит пренебрегать этим правилом. Помещение, площадь которого существенно превышает заданные производителем, кондиционер равномерно охладить будет не в силах. Так, кондиционеры TCL включает в себя сплит-системы мощностью от 2,05 до 5,28 кВт, они рассчитаны на охлаждение помещений площадью от 20 до 40 кв.м.

Правило 3: не используйте слишком активно режим «Турбо»

Все кондиционеры TCL оснащены функцией Турбо охлаждения. Умный инвертор моментально охлаждает теплообменник до 18°C всего за 30 секунд! Однако, важно помнить, что этот режим предназначен для кратковременного использования. Во время активации Турбо режима, кондиционер работает на максимальной мощности, гарантируя моментальное охлаждение. Обратите внимание, что данная функция подходит не для длительного использования.

Правило 4: выбирайте правильное место для установки

Для эффективной работы оборудования необходимо правильно его установить. Специалисты рекомендуют устанавливать и внутренний, и наружный блок в тени. Если монтаж наружного блока в таких условиях невозможен, стоит задуматься о покупке козырька. Он не только обеспечит легкую тень, но и защитит аппарат от осадков, а также возможного мусора, падающего с верхних этажей. Внутренний блок также стоит размещать так, чтобы не него не попадали постоянно прямые лучи солнца.

Правило 5: не забывайте выключать кондиционер, если надолго уходите

Многие владельцы предпочитают оставлять оборудование работающим даже на время своего отсутствия. С одной стороны, приятно вернуться в уже охлажденное помещение. С другой стороны, потребление электроэнергии существенно вырастет, а на оборудование будет приходиться лишняя нагрузка, особенно если установлена низкая температура. Для решения этой проблемы можно устанавливать таймер или системы удаленного управления. Например, модели кондиционеров TCL поддерживают работу с Wi-Fi модулем, что дает возможность наладить управление через приложение на смартфоне. В этом случае запустить кондиционер можно будет прямо перед приходом домой.

Правило 6: бережное отношение к технике

Не забывайте, что сплит-системы необходимо обслуживать. В моделях от марки TCL применяется дополнительные фильтры для очистки воздуха. Однако со временем фильтры могут забиваться, из-за чего эффективность охлаждения падает. Процедуру обслуживания и чистки рекомендуется доверять профессионалам.

Правило 7: при выборе отдайте предпочтение кондиционерам с инверторной технологией

Производитель TCL предлагает кондиционеры инверторного и неинверторного типа. Инверторные сплит-системы отличаются повышенной эффективностью, комфортны в использовании за счет равномерного охлаждения воздуха. Инверторный кондиционер в отличие от моделей типа On-Off работает постоянно, однако его мощность определяется, исходя из температуры в помещении. Компания TCL предлагает сплит-системы типа Inverter в рамках серий кондиционеров TCL.