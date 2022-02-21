Еще чуть-чуть и начнется подготовка к дачному сезону: выращивание рассады на подоконниках, покупка необходимого инвентаря. Потихоньку присматриваемся к мебели, которую планируем приобретать. Вот уже несколько лет подряд хитом продаж в этой области являются садовые кресла качалки для дачи. Своей невероятной популярностью они обязаны стильному дизайну, практичности и относительной доступности. Дело в том, что кресло-качалку для улицы купить в Москве можно довольно просто, главное выбрать качественный товар, который в последствии не разочарует своими потребительскими качествами.

Основные правила выбора.

Прежде чем выбирать понравившуюся модель, необходимо четко понять, где будет находиться кресло: на улице или в помещении. И каким будет это помещение, с круглогодичным отоплением или только для весенне-летнего периода. Все это важным образом влияет на Ваше решение, поскольку способ и место хранения отвечают за решения основного материала – каркаса. Для всесезонного использования берут искусственный ротанг, пластик и металл. А для теплого домашнего использования – дерево и натуральный ротанг, который отлично смотрится в интерьере и привносит нотку уюта и тепла.

Немаловажным считается обивка на кресле. Выбирать ее нужно тоже, исходя из предыдущего пункта, в зависимости от места хранения. Для дома можно останавливаться на самых капризных материалах – рогожка, лен, хлопок. Натуральные ткани прекрасно дополнят пространство своим колоритом. А вот для наружной эксплуатации заказывайте прочные износостойкие ткани, которые не деформируются под действием влаги и прямых солнечных лучей. Наиболее распространенный — полиэстер с влагопропиткой, который устойчив к перепадам температур.

Обратите внимание, что многие дачные кресла можно дополнить подставкой для ног или кофейным столиком. Для Вашего удобства производители разрабатывают целые комплекты садовой мебели, которые прекрасно сочетаются друг с другом и выполнены в одной стилистике.

Одним из самых главных условий является выбор надежного производителя. Наверняка, многие из Вас столкнулись с большим разнообразием изготовителей, некоторые из которых производят свою продукцию в соседнем гараже. Такой продавец не сможет дать Вам гарантии на изделие, а также в случае брака откажется в дальнейшем сотрудничать. Поэтому читайте реальные отзывы, изучайте наименование товаров, общайтесь с менеджерами этих компаний, задавайте им интересующие вопросы и слушайте ответы. Как правило, компания, заботящаяся о своей репутации, старается производить качественные кресла и нести ответственность за свои недостатки, своевременно их устраняя.

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