Как правильно искать вакансии?

Для решения вопросов, связанных со своим трудоустройством, можно воспользоваться разными способами. Но какой бы из них ни был выбран, необходимо соблюдать ряд правил, от чего в значительной степени зависит конечный результат поиска вакансий.

Общие правила поиска вакансий

Перед началом поиска свежих вакансий следует определиться с самым интересным для себя видом деятельности, организацией, в которую хотелось бы трудоустроиться, и желаемой должностью. Чтобы упростить решение данной задачи, полезно получить консультацию у рекрутера или обсудить ее с друзьями, имеющими аналогичный опыт. Потом необходимо подготовить резюме, в деталях описав в нем имеющийся у себя профессиональный опыт. Соискателям, которых интересует несколько разных позиций, нужно составить несколько вариантов резюме, отличающихся друг от друга содержанием. Очень важно уделить большое внимание выработке стратегии поиска свежих вакансий. Кому-то в большей степени подходит обращение в кадровое агентство, кому-то – поиски работы через интернет. Найти свежие вакансии можно как на общих онлайн-ресурсах, так и на сайтах, специализирующихся в узкой области. Перед тем как размещать свое резюме на них, нужно решить вопрос с доступом. Хотя находящееся в закрытом доступе резюме прочитает меньше работодателей, чем находящееся в открытом доступе, первый из этих способов минимизирует вероятность того, что о поисках вакансии станет известно нынешнему работодателю.

Полезные советы

При поисках свежих вакансий для достижения желаемого результата полезно следовать ряду приведенных ниже рекомендаций:

Не нужно стесняться и опасаться отказа. Если хочется трудоустроиться в конкретную компанию, но в настоящее время в ней нет свободных вакансий, не стоит переживать по этому поводу. Можно попросить работодателя возобновить диалог после их появления.

Надо использовать имеющиеся связи. Зачастую среди своих приятелей можно найти тех, кто трудится в интересующей области. Даже если они не окажут содействия в трудоустройстве, полученные от них рекомендации побудят работодателя присмотреться к соискателю.

Большую пользу можно получить от социальных сетей. Многие их участники регулярно сообщают о свежих вакансиях, поэтому нужно регулярно знакомиться с такими сообщениями.

После того, как интересующая вакансия будет найдена, желательно добиться окончательного ответа от работодателя, даже если он откажет. Бывает так, что резюме подходящего соискателя теряется в потоке заявок, и в подобных ситуациях нелишней станет его повторная отправка.