Как правильно искать вакансии?07.03.2020 22:49
Для решения вопросов, связанных со своим трудоустройством, можно воспользоваться разными способами. Но какой бы из них ни был выбран, необходимо соблюдать ряд правил, от чего в значительной степени зависит конечный результат поиска вакансий.
Общие правила поиска вакансий
Перед началом поиска свежих вакансий следует определиться с самым интересным для себя видом деятельности, организацией, в которую хотелось бы трудоустроиться, и желаемой должностью. Чтобы упростить решение данной задачи, полезно получить консультацию у рекрутера или обсудить ее с друзьями, имеющими аналогичный опыт. Потом необходимо подготовить резюме, в деталях описав в нем имеющийся у себя профессиональный опыт. Соискателям, которых интересует несколько разных позиций, нужно составить несколько вариантов резюме, отличающихся друг от друга содержанием. Очень важно уделить большое внимание выработке стратегии поиска свежих вакансий. Кому-то в большей степени подходит обращение в кадровое агентство, кому-то – поиски работы через интернет. Найти свежие вакансии можно как на общих онлайн-ресурсах, так и на сайтах, специализирующихся в узкой области. Перед тем как размещать свое резюме на них, нужно решить вопрос с доступом. Хотя находящееся в закрытом доступе резюме прочитает меньше работодателей, чем находящееся в открытом доступе, первый из этих способов минимизирует вероятность того, что о поисках вакансии станет известно нынешнему работодателю.
Полезные советы
При поисках свежих вакансий для достижения желаемого результата полезно следовать ряду приведенных ниже рекомендаций:
- Не нужно стесняться и опасаться отказа. Если хочется трудоустроиться в конкретную компанию, но в настоящее время в ней нет свободных вакансий, не стоит переживать по этому поводу. Можно попросить работодателя возобновить диалог после их появления.
- Надо использовать имеющиеся связи. Зачастую среди своих приятелей можно найти тех, кто трудится в интересующей области. Даже если они не окажут содействия в трудоустройстве, полученные от них рекомендации побудят работодателя присмотреться к соискателю.
- Большую пользу можно получить от социальных сетей. Многие их участники регулярно сообщают о свежих вакансиях, поэтому нужно регулярно знакомиться с такими сообщениями.
После того, как интересующая вакансия будет найдена, желательно добиться окончательного ответа от работодателя, даже если он откажет. Бывает так, что резюме подходящего соискателя теряется в потоке заявок, и в подобных ситуациях нелишней станет его повторная отправка.
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