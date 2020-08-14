Как повысить эффективность контекстной рекламы в Яндексе

Как повысить эффективность контекстной рекламы в Яндексе14.08.2020 09:28
Ведение контекстной рекламы B2B — крайне трудоемкая и непростая работа, в которой нужно учитывать массу переменных, целевую аудиторию, особенности рекламируемого объекта.
Но, к сожалению, многие игнорируют тот факт, что кроме запуска рекламы необходимо систематически проводить ее аудит, который включает 3 основных этапа:
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Подготовительные работы.
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Анализ качества контекстной рекламы.
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Аудит работы РСЯ (рекламной сети Яндекса).
Рассмотрим все эти моменты подробнее.
Подготовительные работы
Прежде, чем запускать РК (рекламную кампанию), нужно проверить, подключены ли все системы инструментов и аналитики — Analytics от Google и Метрике от Яднекс. Также нужно убедиться, что установлены все важные цели с конверсиями.
«Целевые звонки» в Ads и Директе тоже нужно оценить, чтобы в будущем анализировать с их помощью результативность отдела продаж и предупреждать какие-либо возможные проблемы.
Анализ качества самой контекстной рекламы
В Ads и Директе для анализа качества контекстной рекламы используется 2 главных отчета:
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по ключевым словам;
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по поисковым запросам.
С помощью 1-го отчета можно провести анализ эффективности кликов по ссылкам и выполняют ли они заданный KPI. Если KPI «не дотягивает», то такие ключи лучше отключить.
2-ой отчет по поисковым запросам поможет нам определить нерелевантные слова и добавить их в списки стоп-слов. Вместо них можно добавить околотематические ключи для расширения семантики.
Кроме всего вышеописанного, нужно проверять релевантность рекламных сообщений и посадочных страниц по конкретным ключам. Реально ли посетитель видит на странице то, что ему предлагается в рекламе.
Один из наиболее важных показателей в контекстной рекламе (как от Яндекс, так и от Google) — процент размещения объявлений в блоке над поисковой выдачей. Если вы прописали релевантные страницы с ключами, то это поможет увеличить кликабельность рекламных сообщений.
Анализируем основные отчеты
Чтобы повысить результативность контекстной рекламы, нас в первую очередь интересуют отчеты по:
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Площадкам. Как и в случае с настройкой таргетинга B2B, эффективность контекстной рекламы будет измеряться не только в числе кликов, но и в конверсии. Поэтому, если площадка нерелевантна ключу, ее нужно отключить. А страница с правильно подобранными ключами может вообще не приносить переходов, как и конверсий. Если такое произошло, нужно провести анализ самого объявления.
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Ключевым фразам. Оценку ключевиков в сетевых кампаниях необходимо анализировать так же, как и в поисковых. Но, если рекламное объявление показывает высокую эффективность, тогда стоит увеличивать ставку, чтобы охватить еще больше аудитории.
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Объявлениям. CTR объявлений в партнерских сетях может как уменьшаться, так и увеличиваться. Если CTR слишком маленький, важно повысить ставку и оценить эффективность площадки с аудиторией.
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