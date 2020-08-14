Как повысить эффективность контекстной рекламы в Яндексе

Ведение контекстной рекламы B2B — крайне трудоемкая и непростая работа, в которой нужно учитывать массу переменных, целевую аудиторию, особенности рекламируемого объекта.

Но, к сожалению, многие игнорируют тот факт, что кроме запуска рекламы необходимо систематически проводить ее аудит, который включает 3 основных этапа:

Подготовительные работы. Анализ качества контекстной рекламы. Аудит работы РСЯ (рекламной сети Яндекса).

Рассмотрим все эти моменты подробнее.

Подготовительные работы

Прежде, чем запускать РК (рекламную кампанию), нужно проверить, подключены ли все системы инструментов и аналитики — Analytics от Google и Метрике от Яднекс. Также нужно убедиться, что установлены все важные цели с конверсиями.

«Целевые звонки» в Ads и Директе тоже нужно оценить, чтобы в будущем анализировать с их помощью результативность отдела продаж и предупреждать какие-либо возможные проблемы.

Анализ качества самой контекстной рекламы

В Ads и Директе для анализа качества контекстной рекламы используется 2 главных отчета:

по ключевым словам;

по поисковым запросам.

С помощью 1-го отчета можно провести анализ эффективности кликов по ссылкам и выполняют ли они заданный KPI. Если KPI «не дотягивает», то такие ключи лучше отключить.

2-ой отчет по поисковым запросам поможет нам определить нерелевантные слова и добавить их в списки стоп-слов. Вместо них можно добавить околотематические ключи для расширения семантики.

Кроме всего вышеописанного, нужно проверять релевантность рекламных сообщений и посадочных страниц по конкретным ключам. Реально ли посетитель видит на странице то, что ему предлагается в рекламе.

Один из наиболее важных показателей в контекстной рекламе (как от Яндекс, так и от Google) — процент размещения объявлений в блоке над поисковой выдачей. Если вы прописали релевантные страницы с ключами, то это поможет увеличить кликабельность рекламных сообщений.

Анализируем основные отчеты

Чтобы повысить результативность контекстной рекламы, нас в первую очередь интересуют отчеты по: