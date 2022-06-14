Как повлияют нефтяные санкции, введенные против России, на страны в Центральной Азии

По мнению экспертов стран Запада, введение в отношении России шестого пакета санкций, включающего нефтяное эмбарго, может повлиять на Центральноазиатские страны. По сравнению с другими бывшими республиками Советского Союза, страны Центральной Азии больше зависят от влияния России.

Вот что опубликовано на сайте oqu.news, со ссылкой на зарубежные СМИ. «Связи с РФ привели к падению экономики Центральноазиатских стран с начала введения санкционных ограничений в отношении России. В настоящее время Евросоюз решил ввести шестой пакет санкций против Российской Федерации, подразумевающих нефтяное эмбарго и появление новых проблем для стран Центральной Азии.

Ограничительные меры по импорту нефти в Евросоюз означают уменьшение прибыли России от продажи углеводородного сырья приблизительно на 50% от всего экспортируемого ею объема энергетических ресурсов. Экономическая ситуация в Российской Федерации, помимо этого, ухудшается из-за ведения войны в Украине, на которую уходит примерно десять миллиардов долларов ежемесячно.

Следует заметить, что государства Евросоюза добиваются постепенного сокращения потребления российских нефтепродуктов и должны прекратить импортировать нефть до окончания этого года. Для возмещения потерь, Российской Федерации придется искать альтернативный рынок сбыта нефти, который могут представлять страны Центральной Азии.

С первыми негативными последствиями от примененных к России санкций уже столкнулись в странах Центральной Азии, когда Российская Федерация запретила экспортировать сахар, а после и зерновые культуры. В итоге, стали дефицитными товары первой необходимости, а стоимость продуктов в некоторых странах увеличилась на двадцать процентов.

Находящимся под влиянием РФ, странам Центральной Азии, скорее всего, придется увеличивать объем импортируемой нефти из России. Вместе с тем, необходимость поиска поставщиков продовольствия, учитывая невозможность покупать сельскохозяйственную продукцию в Российской Федерации и Украине, страны Центральной Азии должны будут выделить дополнительно несколько миллионов долларов на импорт нефти из РФ.

Российская Федерация по-прежнему ведет политику, с применением империалистического подхода. Попав в относительную изоляцию, Россия пользуется отношениями с соседними странами для смягчения последствий от применения к ней ограничений».