Как посмотреть закрытый профиль ВК с ПК и телефона

Социальные сети открывают перед пользователями большие возможности, поэтому услуги Smm продвижения в социальных сетях, пользуются большой популярностью, заказать их можно на сайте https://doctorsmm.com.

Можно ли смотреть закрытый профиль ВК с телефона

Возможность сделать профиль закрытым порой мешает посмотреть даже страницы реальных знакомых, не говоря уже о других людях. И возможно в некоторых случаях в этом нет ничего страшного, ведь можно добавить человека в друзья и спокойно смотреть информацию на его станице. Но иногда такой выход из ситуации невозможен. Не многие знают, как посмотреть закрытый профиль ВК.

К сожалению, посмотреть закрытый профиль в ВК нельзя. Единственное исключение – это добавить пользователя в друзья и тогда вся информация будет доступна на любом устройстве. В принципе это оптимальный выход из ситуации. Вряд ли существуют действительно важные причины, по которым вы не можете добавить в друзья того или иного человека.

Тем не менее, несмотря на всю надёжность и многоуровневую защиту социальной сети, одна лазейка действительно существует. Правда, назвать её надёжной нельзя, как и дать гарантии того, что в вашей ситуации она сработает, но попытаться всегда можно.

Если ранее станица была открыта, то существует возможность найти её в базе данных сервиса Internet Archive. Сервис регулярно сканирует страницы в социальных сетях и хранит их. Других безопасных и легальных способов просмотра закрытых страниц не существует. И это совершенно нормально, ведь не просто так их закрывают.

Также посмотреть закрытый аккаунт можно, используя специальные приложения или получив данные ID-пользователя. Если эти способы в вашем случае оказался неэффективным, всегда остаётся возможность добавить пользователя в друзья с основной страницы или создать специально для этого фейк или попросить помощи у общих друзей, вполне возможно, они смогут прислать вам интересующую информацию. Это единственные рабочие варианты получения доступа к информации.

Любопытство иногда, конечно, полезное качество, но в некоторых случаях оно просто неоправданно. Закрытая страница в социальной сети – это не неприступный бастион и получить доступ к ней очень просто. Однако если обычная процедура отправки заявки в друзья вам не подходит или пользователь её отклоняет, то вполне вероятно просмотр этого аккаунта вам не пойдёт на пользу.