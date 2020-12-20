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Как понять, что пора менять аккумулятор на айфоне?

20.12.2020 13:18

С течением времени емкость аккумуляторов iPhone снижается. Это происходит не только в результате их естественного износа в ходе эксплуатации гаджетов, но и из-за влияния внешних факторов, а также вследствие неправильного пользования зарядными устройствами. Существует ряд признаков, по которым обычный пользователь имеет возможность определить, что аккумулятор уже пора менять.

Основные признаки износа аккумулятора на айфоне

Обнаружить ухудшение состояния аккумулятора iPhone можно визуально. При возникновении этой проблемы дисплей смартфона начинает поскрипывать, а после нажатия на него появляются разводы. Простейший способ понять, что необходима замена аккумулятора iPhone, – проследить за частотой его зарядки. Если айфон используется не чаще, чем обычно, но аккумулятор стал разряжаться гораздо быстрее, то это является поводом для обращения в сервисный центр. Кроме того, iPhone не должен отключаться при 20%, 30% или 40% заряда. Если это происходит, аккумулятор нужно заменить. Затягивать с выполнением данной процедуры не следует, поскольку раздувшаяся батарея способна сломать экран айфона, и в таком случае ремонт обойдется гораздо дороже. Иногда быстрая разрядка аккумулятора вызывается не его неисправностью, а поломкой iPhone. Обычно при этом девайс нагревается.

Как понять, что пора менять аккумулятор на айфоне?

Остаточная емкость батареи айфона

В операционной системе iOS имеется меню, позволяющее посмотреть состояние батареи iPhone. В нем можно увидеть данные о максимальной емкости и пиковой производительности устройства. Остаточная емкость аккумулятора айфона может снижаться по следующим причинам:

  • Использование неоригинального зарядного устройства, ведущего к ускоренному износу.
  • Продолжительнее использование гаджета на пиковой мощности. Монтаж и просмотр видеофайлов по LTE, игры представляют собой достаточно ресурсоемкие процессы и могут вызывать повышенный расход электроэнергии.
  • Зарядка смартфона в автомашине или с использованием беспроводного устройства, которое не сертифицировано компанией Apple.

Необходимо учитывать, что аккумулятор начинает терять емкость почти сразу после приобретения айфона. Когда остаточная емкость падает ниже 80%, аккумулятор пора менять.

Замена аккумулятора на iPhone не требует высокой квалификации и может быть выполнена самостоятельно. Однако все же лучше доверить выполнение этой работы специалисту, который не только подключит новую батарею, но и проверит все элементы смартфона, чтобы понять причины выхода из строя старой.

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