Как получить онлайн кредит

Самый быстрый кредит можно получить не в банке, а в официально работающем МФО в Казахстане. На сайте Nacredit.kz собраны как раз такие финучреждения, у которых есть разрешение на деятельность и которые готовы оформить онлайн кредит за 15 минут. Для этого не нужно ехать куда-то или открывать дополнительный счет. Все, что потребуется заемщику – это паспорт и карта банка.
Представленная на портале информация поможет сравнить условия кредитования в МФО Казахстана и поможет определить лучшие условия для каждого клиента финучреждения. Пользователя не нужно искать и сравнивать всю информацию про МФО – эксперты сайте это уже сделали и структурировали данные в подборки.
Преимущества онлайн кредита
Получить кредит в МФО могут юридические лица и обычные граждане. Быть заемщиком МФО, а не банка выгоднее по таким причинам:
- Не нужно предоставлять большое количество документов: справок с работы, информацию об имуществе, залог или данные поручителей;
- Для оформления кредита нужен только паспорт;
- Оформить заявку можно круглосуточно 365 дней в году;
- Кредит можно оформить с 18 и до 65, а в некоторых МФО и до 75 лет. Главное иметь источник дохода;
- Одобрение заявки занимает до 15 минут;
- Есть возможность оформить пролонгацию или грейс-период;
- Не нужно открывать дополнительный счет для кредитных средств, достаточно уже имеющейся банковской карты;
- Первый кредит часто выдается под 0,01%;
- Можно взять кредит даже с плохой кредитной историей;
- Получить кредит можно на карту, на личный IBAN-счет, почтовым переводом, на номер телефона, на киви-кошелек или наличными.
Недостатки онлайн кредитования
Помимо большого количества достоинств, онлайн кредит в МФО имеет ряд таких недостатков:
- Короткий срок кредитования – до 30 дней, но есть возможность взять займ на 60 дней;
- Процентная ставка в среднем составляет 2% в сутки;
- Заемщикам доступны небольшие суммы.
Как оформить кредит онлайн?
Получить онлайн кредит могут все граждане Казахстана. Для этого нужно:
- На сайте Nacredit.kz выбрать подходящее по условиям кредитования МФО;
- Создать на сайте финучреждения личный кабинет;
- Заполнить анкету и заявку на кредит;
- Прикрепить нужные документы – фото паспорта и с паспортом в руках;
- На калькуляторе выбрать сумму и срок кредитования;
- Дождаться позитивного решения и подписать договор кодом, который придет на телефон заемщика.
На какую карту перечислят онлайн кредит?
Чтобы займ был переведен на пластиковую карту они должны соответствовать требованиям МФО, а именно:
- Не быть виртуальными или социальными;
- Эмитентом карты может быть только банк, зарегистрированный в Казахстане;
- Карта должны быть оформлена на заявителя;
- На счету у клиента должно быть несколько тенге – это нужно для проверки карты.
Как вернуть займ?
Вернуть онлайн кредит можно такими способами:
- Через личный кабинет или с помощью сайта МФО без авторизации;
- С помощью банковского или почтового перевода;
- Через терминал самообслуживания, платежную систему QIWI или интернет-банкинг.
При возвращении займа потребитель должен помнить, что дата отправки средств на счет МФО в банке не считается днем оплаты кредита. Микрозайм считается оплаченным только когда деньги фактически поступили на счет МФО. Процедура зачисления средств может занимать до 5 банковских дней.
Как продлить онлайн-кредит?
Если клиент понимает, что он не успевает выплатить всю сумму займа с процентами – он может оформить пролонгацию, но при этом нужно погасить процентную ставку. Пролонгация позволяет продлить договор на несколько дней без начисления штрафов за неуплату.