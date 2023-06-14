Как получить онлайн кредит

Самый быстрый кредит можно получить не в банке, а в официально работающем МФО в Казахстане. На сайте Nacredit.kz собраны как раз такие финучреждения, у которых есть разрешение на деятельность и которые готовы оформить онлайн кредит за 15 минут. Для этого не нужно ехать куда-то или открывать дополнительный счет. Все, что потребуется заемщику – это паспорт и карта банка.

Представленная на портале информация поможет сравнить условия кредитования в МФО Казахстана и поможет определить лучшие условия для каждого клиента финучреждения. Пользователя не нужно искать и сравнивать всю информацию про МФО – эксперты сайте это уже сделали и структурировали данные в подборки.

Преимущества онлайн кредита

Получить кредит в МФО могут юридические лица и обычные граждане. Быть заемщиком МФО, а не банка выгоднее по таким причинам:

Не нужно предоставлять большое количество документов: справок с работы, информацию об имуществе, залог или данные поручителей;

Для оформления кредита нужен только паспорт;

Оформить заявку можно круглосуточно 365 дней в году;

Кредит можно оформить с 18 и до 65, а в некоторых МФО и до 75 лет. Главное иметь источник дохода;

Одобрение заявки занимает до 15 минут;

Есть возможность оформить пролонгацию или грейс-период;

Не нужно открывать дополнительный счет для кредитных средств, достаточно уже имеющейся банковской карты;

Первый кредит часто выдается под 0,01%;

Можно взять кредит даже с плохой кредитной историей;

Получить кредит можно на карту, на личный IBAN-счет, почтовым переводом, на номер телефона, на киви-кошелек или наличными.

Недостатки онлайн кредитования

Помимо большого количества достоинств, онлайн кредит в МФО имеет ряд таких недостатков:

Короткий срок кредитования – до 30 дней, но есть возможность взять займ на 60 дней;

Процентная ставка в среднем составляет 2% в сутки;

Заемщикам доступны небольшие суммы.

Как оформить кредит онлайн?

Получить онлайн кредит могут все граждане Казахстана. Для этого нужно:

На сайте Nacredit.kz выбрать подходящее по условиям кредитования МФО;

Создать на сайте финучреждения личный кабинет;

Заполнить анкету и заявку на кредит;

Прикрепить нужные документы – фото паспорта и с паспортом в руках;

На калькуляторе выбрать сумму и срок кредитования;

Дождаться позитивного решения и подписать договор кодом, который придет на телефон заемщика.

На какую карту перечислят онлайн кредит?

Чтобы займ был переведен на пластиковую карту они должны соответствовать требованиям МФО, а именно:

Не быть виртуальными или социальными;

Эмитентом карты может быть только банк, зарегистрированный в Казахстане;

Карта должны быть оформлена на заявителя;

На счету у клиента должно быть несколько тенге – это нужно для проверки карты.

Как вернуть займ?

Вернуть онлайн кредит можно такими способами:

Через личный кабинет или с помощью сайта МФО без авторизации;

С помощью банковского или почтового перевода;

Через терминал самообслуживания, платежную систему QIWI или интернет-банкинг.

При возвращении займа потребитель должен помнить, что дата отправки средств на счет МФО в банке не считается днем оплаты кредита. Микрозайм считается оплаченным только когда деньги фактически поступили на счет МФО. Процедура зачисления средств может занимать до 5 банковских дней.

Как продлить онлайн-кредит?

Если клиент понимает, что он не успевает выплатить всю сумму займа с процентами – он может оформить пролонгацию, но при этом нужно погасить процентную ставку. Пролонгация позволяет продлить договор на несколько дней без начисления штрафов за неуплату.