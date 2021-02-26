Как получить бонусы за первый депозит Патипокер

Сделайте первое пополнение в PartyPoker и сразу получите два выгодных предложения — билеты для участия в турнирах на 30$, или бонус в размере 100% от внесенной суммы до 500 долларов. Вряд ли что-то может быть лучше для нового игрока, чем возможность начать играть с дополнительными деньгами для банкролла.

Игрок может выбрать один из бонусов после регистрации на руме по своему усмотрению. Если вас интересует долгосрочная игра и крупные ставки, то предпочтительнее выглядит первый — 100% на пополнение. В остальных случаях можно довольствоваться билетами на турниры.

Сделав выбор, переведите на личный счет от 10$, и вы увидите выбранное предложение разделе «Бонусы», находящемся во вкладке «Promotions». Зачисление может занять до 48 часов. Бонус нужно отбивать по 10% от депозита в течение трех месяцев.

Сумма пополнения для участия в турнирах Spins может быть либо 10, либо 20 долларов, принимайте решение сами. В первом случае количество билетов придет на 10$, во втором на 30$. Spins джекпот составляет 1 200 000$. Миллион отдают победителю, а второму и третьему игроку достанется по 100 000. Эти преимущества не доступны для клиентов, ранее пополнявших счет.

Как внести депозит

Схема внесения денег на баланс несложная. После установки клиента рума зайдите в кассу, и нажмите кнопку «Депозит». Из предложенных платежных систем следует выбрать подходящую, указать сумму, и снова нажать «Депозит».

В качестве минимальной суммы как ввода, так и вывода, принимается 10 долларов. За транзакции ПатиПокер не взимает комиссий.

Что такое опциональный бонусный код

Опциональным бонусным кодом является комбинация символов, предоставляющая доступ к специальным акциям или другим поощрениям для игроков. Подарки дают в виде кэша или билетов на турниры. Ключ используют одновременно с переводом денег на баланс. Для этого нужно ввести комбинацию в соответствующее поле. Оно находится под кнопкой «Депозит» в форме для пополнения счета.

Условия акции

Как правило, ключи предлагают обладателям какого-либо статуса или пользователям, выполнившим особые задания. Хотите получать промокоды — участвуйте в миссиях рума. Первая из них состоит из двух этапов:

сыграть 5 партий за столами casual cash, выиграть одну из них.

Успешное выполнение задания принесет 5$ на счет, откроет доступ к следующей миссии и даст возможность получить промокод.

Ключевое слово администрация присылает в e-mail рассылке, в личный кабинет, публикует в соцсетях. Кроме этого, ключи доступа предлагают патрнеры и спонсоры рума. О них сообщают игроки, постоянно находящиеся в курсе событий на площадке.

Другие актуальные акции ПатиПокер

Приветственный пакет и промокоды не единственные поощрения, которыми Пати поддерживает покеристов. Вы можете получить кешбек, участвовать в акции «Счастливые часы», выполнять миссии.

Кэшбек

Поощрительная программа «Partypoker Кешбэк» предусматривает до 40% возврата за одну неделю. Фишка в том, что ограничений на размер выплат нет. После прохождения максимального уровня клиенту будет начисляться возврат за каждые 200 баллов, начисляемых после генерации 200 долларов рейка.

Счастливые часы

В рамках этой акции с начала марта по середину апреля будут проводиться турниры с общим призовым фондом в 30 000 000. Диапазон бай-инов составит 5,5…2 500$, форматы столов 6- и 8-макс.

Миссии

Миссии поставят перед вами несколько целей. Выполняя их, вы улучшите понимание игры и сможете рассчитывать на денежное вознаграждение, билеты на турниры, бонусы. Подарки начисляются автоматически после завершения миссий.

Источник https://planpokera.com/