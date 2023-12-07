Как подобрать оптимальную полировальную пасту?

По мере эксплуатации транспортного средства ухудшаются не только технические характеристики. Страдает кузов, цвет тускнеет, появляются потертости, царапины. Лаковое покрытие выгорает на солнце. Для освежения внешнего вида, придания блеска, применяется полировочная паста.

Нужна ли полировка

Полирование кузова транспортного средства – это воздействие на лакокрасочное покрытие специальной пастой. Большой выбор такой продукции в магазине https://dtlshop.ru/polirovalnyie-pastyi/ . Что из себя представляет полировальное средство? Это вещество по консистенции напоминающее крем. Уровень абразивных свойств разный. Допустимо присутствие в составе воска, иных компонентов, способных придать блеск.

Разновидности полировки два. Одна применяется для восстановления, другая в косметических целях. Связка с кругами в каждом случае индивидуальна. Паста подбирается в зависимости от проблемы, которую нужно устранить и результата которого хочется добиться.

Особенности выбора

Опытные специалисты знают, не существует универсального решения. Для обновления цвета и блеска важно верно подбирать составы. В зависимости от автомобиля они могут различаться. Советы по выбору просты, но имеют важное значение:

Для транспортных средств подходят крема и пасты. В их составе должен быть воск, силикон. Благодаря компонентам удается добиться хорошо блеска. Форма выпуска – предпочтительнее аэрозоли. С ними наносить состав проще. Но если полироль выбирается в таком виде, нужно проконтролировать наличие силикона в составе. Жидкие полироли. Кто-то считает, что они удобны, но расход большой, а силикона практически нет.

Еще один, на который можно обратить внимание – твердые составы. Наносятся толстым слоем, в будущем не рассекаются.

Разновидности паст для полирования

В каждой пасте абразивные компоненты, а также связывающие вещества. Чем абразив крупнее, тем прочнее будет паста. Разделяют между собой составы и по силе трения:

Низкоабразивные. Помогают быстро избавиться от мелких царапин, лак приобретает глянцевое сияние. Такие пасты применяют, но чаще после того, как лакокрасочное покрытие будет обновлено. Среднеабразивные. Продукт универсальный, размер абразива средний. Избавляют от значительных царапин, поверхность хорошо обрабатывается. Такие пасты позволяют сэкономить время, на полировку уходит минимум времени. В эту группу ходят одношаговые составы. Удаляют царапины, защищают лакокрасочное покрытие. В составе много воска. Высокоабразивные. Продукт применяется для решения специальных задач. Удаляют глубокие царапины, восстанавливают поврежденные поверхности. Для наилучшего результата полировка механическим способом.

Последний вариант профессиональный, под силу опытным мастерам. Незнающий человек обработать составом автомобиль не смогут.

Благодаря полировочным составам лакокрасочному покрытию удается быстро вернуть блеск и цвет. На рынке много продукции и как видно просто прийти и купить первое попавшееся нельзя. Необходимо знать характеристики состава, уровень абразива.