Как подобрать кредит в условиях пандемии?

Займы во времена финансовых трудностей часто выручали людей, обеспечивая их денежными средствами тогда, когда другие источники дохода оказывались недоступны. Тем не менее для того чтобы средства были получены на выгодных условиях, важно учесть ряд полезных рекомендаций.

Какие ошибки чаще всего допускают заемщики?

Многим заемщикам приходилось сталкиваться с тем, что вместо ожидаемого решения проблем кредиты напротив, только добавляли их. И это происходило чаще всего потому, что перед оформлением договора они не учли многие детали. Наиболее распространенные ошибки:

Опора на авторитет банка, а не условия кредита. Однозначно «хороших» и «плохих» банков не существует, каждый из них предлагает кредиты, условия которых могут устроить потенциального заемщика, либо показаться ему невыгодными. Отсутствие четкой цели денежного займа. Прежде чем приступить к поиску подходящего предложения, следует определиться с тем, во что предстоит вложить средства. Это существенно облегчит поиск: многие банки имеют возможность предоставить кредиты под выполнение определенной задачи Отсутствие информации о минимальном платеже. Часто бывает так, что . Справиться с этой задачей поможет кредитный калькулятор, который можно найти на сайте Юником 24. Указав всего два параметра – срок займа и его полную сумму, можно узнать точную сумму ежемесячного платежа. Также с его помощью можно выбрать наиболее приемлемый для себя вариант из предложенных.

Как выбрать оптимальный для себя вариант кредитования

Перед тем как заявка на кредитную карту или займ наличными будет отправлен, соискателю нужно обратить внимание на следующие моменты:

Выбор кредитной программы в большинстве случаев зависит от целей, на которые понадобятся деньги. В зависимости от этого можно также сделать выбор в пользу целевой ссуды (когда назначение средств значения не имеет) или нецелевой (когда они выдаются для выполнения строго определенных задач) Валюта (рубли, доллары, евро и т.д.) Сумма кредита и сроки выплат Наличие или отсутствие поручителей. В первом случае сумма, на которую может рассчитывать соискатель, будет выше. Но важно чтобы доверенное лицо отличалось хорошей кредитной историей Время, отведенное на рассмотрение заявки. Если деньги требуются срочно, можно отдать предпочтение экспресс-кредиту. Обратной стороной такого займа является более высокая процентная ставка. Комплект документов, требуемый банком. Для получения более существенной суммы нужно будет подтвердить свою платежеспособность.

Таким образом, чем меньше требований банк предъявляет желающему взять кредит, тем менее выгодными зачастую оказываются условия.

Кредитные каникулы во время пандемии

Кредитные каникулы – мера, принятая с целью поддержки тех, кто столкнулся с трудностями при погашении кредита во время пандемии. Для того чтобы воспользоваться этим правом, заемщику следует обратиться в банк, выдавший денежные средства с документами, подтверждающими временную неплатежеспособность. при этом высока вероятность, что банк сможет пойти навстречу и предложит вариант отсрочки платежей, либо реструктуризации долга.

Кредитные каникулы действительно дают возможность отсрочить платеж на более благополучный период. Но существенным минусом является то, что переплата при этом увеличится.

Если взвесив все за и против заемщик решил воспользоваться возможностью получить кредитные каникулы, ему нужно будет подготовить следующий пакет документов:

Справка о доходах Больничный лист с пометкой (03-карантин) Справки с подтвержденным диагнозом (при болезни), об отпуске без сохранения зарплаты, либо о постановке на учет в центре занятости (при потере работы)

Все документы заемщик предоставляет самостоятельно.