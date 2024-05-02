Как почистить диван от грязи и пыли

Мягкая мебель даже при самом бережном использовании рано или поздно загрязняется. Диваны приходится чистить от пятен разного происхождения, шерсти животных, пыли. Сделать это можно самостоятельно, либо заказать услуги клининга в Москве, если нет желания тратить время и силы.

Необходимые действия перед началом работ

Легкомысленно подходить к чистке дивана нельзя, риск испортить обивку очень высок. Поэтому важно подготовиться к процедуре грамотно, учесть ряд моментов. Не каждая обивка хорошо переносит воздействие влаги. Первое, что нужно сделать – оценить особенности ткани, правила чистки напрямую зависят от этого.

Кожа и экокожа. Максимально простая в уходе обивка, в любой момент можно протереть поверхность мокрой салфеткой или пропитанным спиртом ватным диском, чтобы убрать загрязнения. Высыхает кожаный диван быстро, влагу не пропускает. Флок, шенилл, велюр. Популярные виды обивки требуют более аккуратного отношения. Они плотные, частично отталкивают воду, но просто вытереть пятно уже не получится. Можно подобрать народные или профессиональные средства, обязательно учитывая расцветку. Если использовать слишком много воды, материал потеряет свои эстетические и качественные достоинства. Флок также требуется разглаживать после очищения. Замша. Уютный красивый материал не так практичен, как кожа, но относительно устойчив к грязи. Для замши подходят многие профессиональные средства, главное, обязательно завершить чистку щеткой, чтобы вернуть ткани объем. Шелка. Красивый, но прихотливый вариант обивки. Испортить ее очень легко, поэтому к выбору средства подходят особенно осторожно. Пятна оставляют большинство очистителей, даже с паром придется быть аккуратнее.

Даже если вы оценили все особенности обивки и подобрали подходящее средство, его необходимо протестировать. Для этого небольшое количество продукта наносят на обивку в незаметном месте, например, сзади или на боковинке внизу. Если через 10 минут нет негативной реакции, можно почистить всю мебель.

Еще один этап подготовки к полноценному очищению – проведение сухой чистки. Вытряхните крошки из складок, удалите мусор, пыль с помощью щетки. Отлично работает выбивание: мебель закрывают ненужной тканью, слегка ее смочив и проходятся по поверхности стандартной выбивалкой. Можно просто пропылесосить мягкую мебель, если пылесос оснащен специальной насадкой.

Чистка при помощи оборудования

Ассортимент бытовой техники, которую можно использовать в домашних условиях очень широк. Но для чистки мягкой мебели подходят не все приборы.

Парогенератор. Как и было сказано выше, сначала нужно избавиться от крошек и пыли в диване. В аппарат заливают воду и обрабатывают поверхность горячим паром. Это безопасное мероприятие, которое не требует применения любой химии. Чистка паром глубокая, одновременно поверхность дезинфицируется, удаляются пятна, неприятные ароматы. Много времени процедура не займет. Моющий пылесос. Некоторые модели пылесосов оснащены специальными насадками и имеют достаточную мощность для чистки диванов. В емкость вливают воду и моющее средство, после чего обрабатывают мебель.

На сильно загрязненные места предварительно наносят чистящий раствор и оставляют на некоторое время, если обивка позволяет подобные манипуляции.

Народные средства

Чтобы удалить грязь и пыль с любимого дивана, всегда можно воспользоваться простыми народными средствами. Что подходит для чистки мебели:

Уксус + сода + хозяйственное мыло. Неплохо справляется с засаленностью, плохими запахами, делает цвет ярче. В чистом виде уксус не используют, делают смесь из 150 мл эссенции, ложки соды и небольшого количества хозяйственного мыла. Гель для мытья посуды. Замечательно удаляет жир и подобные пятна. Достаточно всего нескольких капель средства, разведенных в воде. Полученная пена наносится на загрязнения с помощью губки. Удаляют остатки сухой салфеткой. Хозяйственное мыло. Для чистки мебели приобретают мыло 72%. Его натирают на терке, разводят в воде и протирают поверхность. Смывают водой, вытирают сухой губкой. Пищевая сода. Выручает, если влажная чистка неприемлема – наносят на поверхность, слегка втирают, затем убирают пылесосом. Также ее успешно используют с добавлением небольшого количества воды, размешав до консистенции каши. Перекись водорода. Мягкое средство, которое подходит даже для шелка. Убирает винные, ягодные пятка, хорошо убирает кровь. Нашатырный спирт. Борется с неприятными ароматами и загрязнениями, средством протирают поверхность, затем промывают простым мылом, удаляют водой. Такие способы не подходят флоку. Лимонный сок. Природный дезинфектор и антисептик используют для светлых тканей. Цветные обивки он может сильно осветлить. Раствор йода. Всего несколько капель йода, разведенного в воде, избавят от запаха мочи. Если аромат слишком глубоко проник, потребуется несколько процедур.

Профессиональные средства

В ассортименте бытовая химия представлена довольно в большом разнообразии. Встречаются средства мощные, которые быстро удаляют загрязнения разного происхождения. Главное, строго следовать инструкциям.

Виды профессиональных средств:

Пена. Наносится на сухую обивку, удаляется сухой тканью. Действует в короткий срок, но удаление старых пятен потребует 15-20 минут. Можно использовать повторно. Пена убирает не только грязь, но и запахи. Сделать ее можно и самостоятельно из шампуня и воды, но профессиональная намного плотнее. Порошки. Неплохая замена химчистке в домашних условиях. Средство распределяют по поверхности, втирают в ткань. Оставляют на четверть часа, собирают пылесосом. Плюс такой процедуры – не нужна вода, не требуется сушка. Антистатик. Эта категория не удаляет пятна, грязь, но прекрасно защищает мягкую мебель от пыли, шерсти, волос. Поверхность опрыскивают из баллончика, проводят тканью из вискозы по обивке, собирая мусор.

Советы

Главное при самостоятельной чистке – не навредить обивке, учесть характер и степень загрязнений. Рассмотрим основные рекомендации:

очищайте поверхность, двигаясь от краев к середине, вне зависимости от используемого средства;

избегайте большого количества воды, даже если ткань хорошо ее переносит, так как внутри может образоваться грибок;

изучайте инструкцию — не отбеливает ли средство, подходит ли для определенного вида ткани;

никогда не применяйте белизну, она разрушительно действует на волокна;

кожаную обивку не чистите щетками, лучше подходят губки, салфетки;

если чистка влажная, необходимо тщательно просушить мебель.

Не забывайте о технике безопасности, приобретите средства защиты: перчатки, респиратор. Эти нехитрые предметы предотвратят появление ожогов, аллергических реакций.

Свежие загрязнения можно удалить самостоятельно без особых проблем. А вот если диван давно не чистили, пятна сильно въелись в ткань, потребуется помощь профессионалов. Заказать отдельно чистку мебели или целый комплекс можно в клининговой компании. Поддерживающая, генеральная, уборка после смерти или ремонта – входят в перечень услуг Колибри-клининг. Профессиональные мастера сделают все качественно и в срок.