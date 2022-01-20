Как отличить хороший виски от обычного?

У любого напитка есть свои потребители, поэтому – понятие «обычный или хороший» формулировка относительная. Но между качественным виски и обыкновенным — разница все же существенная.

Признаки качественного и недорогого виски

Для определения качественного виски Jameson https://kupimvamvino.ru/viski/f/marka-jameson/ , например, от менее качественного, существует множество приемов. Можно выделить следующие моменты:

Если в виски чувствуется спирт, чаще всего, это признак не оригинального напитка, либо некачественного. При употреблении качественного виски Auchentoshan https://kupimvamvino.ru/viski/f/marka-auchentoshan/, остается приятное долгое послевкусие.

Производители, выпускающие недорогой виски, чаще всего, пользуются не эффектной тарой — обычной бутылкой простой формы без гравировки и с обыкновенной этикеткой. Хотя часто привлекательность этикетки и формы бутылки – это лишь маркетинговый ход. Но существует качественный виски Macallan https://kupimvamvino.ru/viski/f/marka-macallan/, с не слишком броской этикеткой, и имеющий очень богатую историю.

Вместе с тем, есть такое определение, как фальсификат. Это дело серьезное, и чтобы не купить подделку, следует хорошо осмотреть бутылку перед покупкой. Если на ней — плохо наклеенная этикетка, не стоит приобретать ее. Подделывать бутылки с разной гравировкой, печатью и рельефными рисунками — очень сложно и дорого, поэтому делать это вряд ли кто станет

Цвет может быть различным

По цвету виски сложно определить качественный напиток, так как на цвет влияют многие факторы. Например, выдержка — в течение скольких лет и в какой бочке виски выдерживали. Цветовая гамма самого известного шотландского напитка может быть светло-желтой и коричневой, но в любом случае, он должен быть прозрачным и без осадка.

Хотя, в некоторых случаях бывает исключения. Осадка не должно быть в закрытой бутылке, крепость всех этих напитков обычно свыше 46 градусов. Но, если добавить в этот виски лед, может образоваться осадок.

Качественный виски должен содержать лишь натуральные компоненты, и не «бить» ярко выраженным ароматом. Ну, и следует, конечно, приобретать алкоголь в проверенных местах, проверяя при этом внимательно на наличие акцизных марок. Тем более, сегодня есть возможность легко проверить любой алкогольный напиток с помощью разных мобильных приложений.