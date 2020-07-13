Как открыть компанию-представительство в Великобритании: секреты эффективного бизнеса в Англии

Вы чувствуете, что вас ждет новый уровень дохода, а вашей компании пора открыть для себя лучшие мировые рынки и создать новые филиалы? Тогда регистрация компании в Англии, которая станет дочерним предприятием основного офиса – отличный и простой вариант решения проблемы. Как руководитель представительства в Соединенном Королевстве в большинстве случаев вы сможете претендовать на ПМЖ и гражданство страны в не столь уж отдаленном будущем. А это прекрасный шанс сделать филиал успешным предприятием, уверенно занимающим одно из первых мест в своем сегменте, найти новых партнеров, надежных поставщиков и благодарных клиентов.

Как открыть представительство в Англии без проблем

Если зарубежная компания открывает в Англии филиал и одновременно выступает акционером дочерней компании, для регистрации через агента обязательно потребуется пакет документов от материнской фирмы (устав, регистрационное свидетельство, информация о директорах и акционерах и некоторые другие сведения). В целом же процесс регистрации компании в Великобритании, являющейся представительством, включает в себя следующие важные этапы:

В зависимости от вида бизнеса в Англии, которым вы собираетесь заниматься, и индивидуальных предпочтений, необходимо выбрать тип компании. Это может быть компания с ограниченной ответственностью, акционерная компания открытого типа, партнерство с ограниченной ответственностью и шотландское партнерство с ограниченной ответственностью. К каждому из них предъявляется свой набор требований при регистрации, и разобраться с этим человеку, незнакомому с британским предпринимательством, без помощи профессионала может быть сложно.

Имейте в виду — если вы планируете подавать на визу Представителя зарубежного бизнеса, то вы будете ограничены формой компании Ltd – компанией с ограниченной ответственностью. Придумать название для представительства при регистрации компании в Великобритании и проверить его на уникальность: оно уже может быть занято другой фирмой. Определиться со сферой частного предпринимательства и выбрать подходящие коды деятельности компании. Назначить директора, руководителя филиала компании, который будет главным ответственным лицом за ведение бизнеса в Великобритании. Это можете быть вы или доверенное лицо из среды топ-менеджмента в главном офисе. Назначить секретаря. Его функции выполняет или физическое лицо, или компания, осуществляющая полноценное административное управление британским представительством. Определить состав акционеров британской дочерней компании и размер акционерного капитала Выбрать адрес для регистрации или приобрести его у агента регистратора. Заполнить онлайн-анкету регистрационного органа.

Регистрация компании в Великобритании – зачем нужны специалисты?

Компания Imperial & Legal – один из лидеров на рынке иммиграционных и юридических услуг Великобритании. Если вы планируете расширение бизнеса и регистрацию филиала своей компании на территории Соединенного Королевства, квалифицированные специалисты этой компании предлагают быструю и качественную помощь в следующих вопросах:

оформление долгосрочных виз (виза Новатора или виза Единственного представителя), позволяющих легально вести бизнес в Англии и в течение нескольких лет при соответствии требуемым критериям подать заявку на ПМЖ и в дальнейшем гражданство страны;

подготовка формы для регистрационной палаты и получение сертификата о регистрации представительства как полноценной британской компании, а также копий уставных документов;

предоставление регистрационного адреса компании;

услуги компании-секретаря, занимающейся административным управлением и ведением отчетности британского представительства;

открытие счета в банке Великобритании;

бухгалтерские услуги;

получение справки о состоянии юридического лица (для подтверждения существования бизнеса) или EORI-кода, необходимого для осуществления международной торговой деятельности.

Кроме этого, опытные юристы Imperial & Legal не только оперативно справятся с задачей регистрации компании в Великобритании, но и станут неоценимыми консультантами при обустройстве жизни на новом месте. Специалисты это компании предоставляют комплексный спектр услуг и решают все вопросы, связанные с переездом в Англию, поиском жилья для дальнейшей покупки или аренды, подбором учебных заведений для ваших детей, что позволит очень быстро адаптироваться на новом месте. Поэтому уже очень скоро Соединенное Королевство станет вашей второй родиной, а бизнес будет процветать и развиваться.