Как открыть ИТ-компанию: рекомендации для новичков

Рынок информационных технологий обширен и многогранен. Сфера IT включает разработку мобильных приложений и облачных сервисов, программного обеспечения. Чтобы открыть компанию и заниматься ИТ, следует изучить бизнес-план и его разделы, зарегистрировать предприятие в выбранной отрасли. Рынок программного обеспечения включает несколько основных типов. Это глобальное ПО (операционные системы, языки программирования), корпоративные IT-системы и стартапы, SaaS-сервисы для реализации корпоративных решений в облаке, заказная разработка сайтов. При выборе сферы деятельности для открытия ИТ-компании нужно, чтобы интерес подкреплялся теоретическими знаниями и практическими навыками. Почти в каждом сегменте имеются подробные рейтинги, которые сравнивают флагманские компании по среднему чеку, количеству проектов, годовому обороту и иным параметрам.

О конкуренции

IT-сфера может показаться высококонкурентной лишь на первый взгляд. В реальности сегментация определяется стоимостью услуг и классом клиентов. Специалисты по информационным технологиям работают в разных ценовых сегментах, поэтому не могут конкурировать друг с другом. Чтобы исключить соперничество в сфере бизнеса, необходимо провести анализ, сравнить себя с другими компаниями, работающими с такими же расценками. Важно выделить уникальное преимущество, которое будет привлекать клиентов и потенциальных заказчиков.

Набор услуг: как определиться с ним

Он зависит от объема финансовых вложений и уровня знаний об информационных технологиях. Для разработки сложных проектов в штате должны присутствовать дизайнер, менеджер проекта, аналитик и другие эксперты. Если планируется разработка сайтов на одной из проверенных и известных платформ, ситуация упрощается. Уровень доходов специалистов автоматически снижается, но и высокая квалификация не требуется. Можно поставить деятельность на поток и использовать минимальные финансовые вложения.

Если сделать упор на креативное оформление сайтов, требования к программистам заметно снизятся, но вырастут по отношению к дизайнерам. Специалисты рекомендуют занимать узкую нишу, чтобы преодолеть конкуренцию, а не оказывать широкий спектр услуг.

О целевой аудитории

Следующий этап — формирование представлений о потенциальных клиентах, которых может заинтересовать ваша деятельность. Для составления наиболее точного портрета заказчика нужно ответить на следующие вопросы:

сколько денег клиент должен потратить на те услуги, которые вы собираетесь ему предложить;

имеется ли у вас региональная привязка;

в какой сфере работает человек;

имеются ли требования к использованию конкретных инструментов.

Новички должны понимать, что на крупных заказчиков без предварительной подготовки не выйти.

Объем инвестиций и приобретение оборудования, местоположение

Нередко IT-компания начинается с одного-единственного разработчика. Тогда инвестиции сводятся к минимуму. Если рассмотреть все варианты, вам потребуются:

регистрация компании и аренда офисного помещения;

виртуальная АТС;

разработка сайта, домен и хостинг;

затраты на организацию рекламной кампании;

зарплата сотрудникам;

компьютерная и оргтехника, МФУ и другие аппараты.

При выборе поставщиков важно учитывать стоимость оборудования, его качество и скорость реагирования на запросы. Немаловажную роль играет и правильное размещение офисного помещения. В приоритете хорошая транспортная доступность, а не расположение в центре, которое может стать весьма затратным.