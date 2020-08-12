Как открыть ИТ-компанию: рекомендации для новичков

Как открыть ИТ-компанию: рекомендации для новичков12.08.2020 12:15
Рынок информационных технологий обширен и многогранен. Сфера IT включает разработку мобильных приложений и облачных сервисов, программного обеспечения. Чтобы открыть компанию и заниматься ИТ, следует изучить бизнес-план и его разделы, зарегистрировать предприятие в выбранной отрасли. Рынок программного обеспечения включает несколько основных типов. Это глобальное ПО (операционные системы, языки программирования), корпоративные IT-системы и стартапы, SaaS-сервисы для реализации корпоративных решений в облаке, заказная разработка сайтов. При выборе сферы деятельности для открытия ИТ-компании нужно, чтобы интерес подкреплялся теоретическими знаниями и практическими навыками. Почти в каждом сегменте имеются подробные рейтинги, которые сравнивают флагманские компании по среднему чеку, количеству проектов, годовому обороту и иным параметрам.
О конкуренции
IT-сфера может показаться высококонкурентной лишь на первый взгляд. В реальности сегментация определяется стоимостью услуг и классом клиентов. Специалисты по информационным технологиям работают в разных ценовых сегментах, поэтому не могут конкурировать друг с другом. Чтобы исключить соперничество в сфере бизнеса, необходимо провести анализ, сравнить себя с другими компаниями, работающими с такими же расценками. Важно выделить уникальное преимущество, которое будет привлекать клиентов и потенциальных заказчиков.
Набор услуг: как определиться с ним
Он зависит от объема финансовых вложений и уровня знаний об информационных технологиях. Для разработки сложных проектов в штате должны присутствовать дизайнер, менеджер проекта, аналитик и другие эксперты. Если планируется разработка сайтов на одной из проверенных и известных платформ, ситуация упрощается. Уровень доходов специалистов автоматически снижается, но и высокая квалификация не требуется. Можно поставить деятельность на поток и использовать минимальные финансовые вложения.
Если сделать упор на креативное оформление сайтов, требования к программистам заметно снизятся, но вырастут по отношению к дизайнерам. Специалисты рекомендуют занимать узкую нишу, чтобы преодолеть конкуренцию, а не оказывать широкий спектр услуг.
О целевой аудитории
Следующий этап — формирование представлений о потенциальных клиентах, которых может заинтересовать ваша деятельность. Для составления наиболее точного портрета заказчика нужно ответить на следующие вопросы:
- сколько денег клиент должен потратить на те услуги, которые вы собираетесь ему предложить;
- имеется ли у вас региональная привязка;
- в какой сфере работает человек;
- имеются ли требования к использованию конкретных инструментов.
Новички должны понимать, что на крупных заказчиков без предварительной подготовки не выйти.
Объем инвестиций и приобретение оборудования, местоположение
Нередко IT-компания начинается с одного-единственного разработчика. Тогда инвестиции сводятся к минимуму. Если рассмотреть все варианты, вам потребуются:
- регистрация компании и аренда офисного помещения;
- виртуальная АТС;
- разработка сайта, домен и хостинг;
- затраты на организацию рекламной кампании;
- зарплата сотрудникам;
- компьютерная и оргтехника, МФУ и другие аппараты.
При выборе поставщиков важно учитывать стоимость оборудования, его качество и скорость реагирования на запросы. Немаловажную роль играет и правильное размещение офисного помещения. В приоритете хорошая транспортная доступность, а не расположение в центре, которое может стать весьма затратным.
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