Как организовать семинар или конференцию?

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.19 EUR/RUB: 81.86 BTC/USD: 8756.9

16 апреля : понедельник

ТОП новости

Интервью

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Как организовать семинар или конференцию?

16.03.2020 12:55

Бизнес-семинар или конференция – это прекрасная возможность для обмена опытом, обучения и презентации своего продукта. Все чаще для таких мероприятий заказывают услугу организация прямых трансляций в Москве. Прямой эфир позволяет смотреть выступления спикеров участникам со всех уголков мира. Онлайн-трансляции также прекрасно подходят для удаленного обучения.

Подготовительные работы

Выбирать место для деловой встречи необходимо в зависимости от масштаба мероприятия.

  1. Место проведения. В идеале, помещение для конференции должно находиться в центре города или в районе с удобной транспортной развязкой. Если тренинг рассчитан на учеников от одной компании, то лучше организовать его ближе к офису, в котором они работают.
  2. Подбор оборудования. В первую очередь узнайте о техническом оснащении зала, наличии звуковой аппаратуры и мультимедийного проектора. Если необходимая техника отсутствует, то ее можно арендовать у специальной компании в вашем городе. В случаях, когда планируется онлайн-трансляция события, не будет лишним удостовериться в качестве освещения выбранного зала.
  3. Анонс мероприятия. Привлечь участников к посещению семинара можно заказав рекламу в СМИ и социальных сетях. На мероприятие рекомендуем пригласить персонал компаний-партнеров, предложив для них специальные условия посещения. Если тренинг будет вести известный спикер или бизнесмен – это будет хорошим рекламным ходом для распространения информации о событии.

Для масштабной встречи можно привлечь спонсоров, в роли которых также могут выступить ваши партнеры.

Работа со спикерами и участниками встречи

Для всех, кто будет выступать на мероприятии, нужно организовать приезд и проживание в отеле. Каждого из выступающих гостей необходимо встретить в аэропорту или на вокзале. При наличии свободного времени, для спикеров можно провести экскурсию по городу. Для работы с гостями семинара будет лучше назначить команду ответственных специалистов. Иногда у спикеров есть специальные требования, касающиеся технического оснащения. Узнайте заранее, какая именно техника им может потребоваться для выступления.

Перед тем, как назначать ответственных за каждый пункт организации, четко сформулируйте план и бюджет для всех мелочей. Каждый сотрудник должен точно знать свою зону ответственности. Такой подход избавит от задержек и замешательств на этапе планирования. Это же касается и непосредственно даты проведения бизнес-встречи. Организовать мероприятие необходимо так, чтобы оно передавало настроение тематики и содержания встречи. Событие, организованное под вашим брендом – это ваш имидж, поэтому очень важно произвести на партнеров и гостей хорошее впечатление.

«Источник: okvideo.pro»

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги