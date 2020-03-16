Как организовать семинар или конференцию?

Бизнес-семинар или конференция – это прекрасная возможность для обмена опытом, обучения и презентации своего продукта. Все чаще для таких мероприятий заказывают услугу организация прямых трансляций в Москве. Прямой эфир позволяет смотреть выступления спикеров участникам со всех уголков мира. Онлайн-трансляции также прекрасно подходят для удаленного обучения.

Подготовительные работы

Выбирать место для деловой встречи необходимо в зависимости от масштаба мероприятия.

Место проведения. В идеале, помещение для конференции должно находиться в центре города или в районе с удобной транспортной развязкой. Если тренинг рассчитан на учеников от одной компании, то лучше организовать его ближе к офису, в котором они работают. Подбор оборудования. В первую очередь узнайте о техническом оснащении зала, наличии звуковой аппаратуры и мультимедийного проектора. Если необходимая техника отсутствует, то ее можно арендовать у специальной компании в вашем городе. В случаях, когда планируется онлайн-трансляция события, не будет лишним удостовериться в качестве освещения выбранного зала. Анонс мероприятия. Привлечь участников к посещению семинара можно заказав рекламу в СМИ и социальных сетях. На мероприятие рекомендуем пригласить персонал компаний-партнеров, предложив для них специальные условия посещения. Если тренинг будет вести известный спикер или бизнесмен – это будет хорошим рекламным ходом для распространения информации о событии.

Для масштабной встречи можно привлечь спонсоров, в роли которых также могут выступить ваши партнеры.

Работа со спикерами и участниками встречи

Для всех, кто будет выступать на мероприятии, нужно организовать приезд и проживание в отеле. Каждого из выступающих гостей необходимо встретить в аэропорту или на вокзале. При наличии свободного времени, для спикеров можно провести экскурсию по городу. Для работы с гостями семинара будет лучше назначить команду ответственных специалистов. Иногда у спикеров есть специальные требования, касающиеся технического оснащения. Узнайте заранее, какая именно техника им может потребоваться для выступления.

Перед тем, как назначать ответственных за каждый пункт организации, четко сформулируйте план и бюджет для всех мелочей. Каждый сотрудник должен точно знать свою зону ответственности. Такой подход избавит от задержек и замешательств на этапе планирования. Это же касается и непосредственно даты проведения бизнес-встречи. Организовать мероприятие необходимо так, чтобы оно передавало настроение тематики и содержания встречи. Событие, организованное под вашим брендом – это ваш имидж, поэтому очень важно произвести на партнеров и гостей хорошее впечатление.

«Источник: okvideo.pro»