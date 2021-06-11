Как организовать прием криптовалюты

Многие американские компании принимают цифровые монеты. Что касается российской статистики, то здесь показатели менее позитивны, при этом количество тех, кто хочет получать токены в качестве оплаты товаров и услуг, стремительно растет.

Многие американские компании принимают цифровые монеты. Что касается российской статистики, то здесь показатели менее позитивны, при этом количество тех, кто хочет получать токены в качестве оплаты товаров и услуг, стремительно растет. Существует много магазинов и банкроматов, в которых принимают криптовалюту. Вы сможете подключить прием криптовалют с помощью удобного онлайн сервиса приема криптовалюты AenPay. Достаточно подключить прием криптовалюты к вашему проекту, и автоматически будут выводиться платежи на ваш кошелек. Здесь не нужна верификация пользователя. Вы сможете прямо на сайте обсудить интеграцию с вашим проектом. Для вас – всестороння помощь в интеграции с вашим проектом, а также русскоязычная онлайн поддержка.

Благодаря сервису AenPay, вы сможете принимать оплату в криптовалюте за услуги, а также подтверждать ее получение, автоматически выводить на кошелек.

Сервис уникален – это не конвертер валюту. Поэтому во время оплаты не потребуется регистрироваться пользователю. Владельцу проекта не потребуется подавать запросы на вывод поступлений. Вся полученная сумма будет переведена на ваш кошелек мгновенно.

Сервис работает в качестве надстройки к вашему проекту. Основной его задачей является принятие оплаты от пользователя и сообщение владельцу проекта ио том, что средства поступили, а также о их автоматическом выводе на личный кошелек.

Многие переходят на прием криптовалютных платежей ввиду более низких сборов за обработку транзакций, а также более оперативных переводов. Оплата товаров и услуг с помощью биткоинов и другой криптовалюты становится все более популярной – как в оффлайн, так и на онлайн платформах.

Для того чтобы внедрить криптовалютную оплату на сайт либо в онлайн-магазин, необходимо крипто-шлюз. Речь идет об особом По, которое позволяет получать либо отправлять цифровые монеты в качестве платежного средства за товары и услуги, а также помогает в разделении платежей, бережет полученные средства.

Онлайн сервис приема криптовалюты без регистрации – надежный помощник для тех, кто хочет принимать оплату в криптовалюте за услуги, а также подтверждать получение оплаты, автоматически выводить все на кошелек.

Вы сможете более подробно узнать о сервисе на сайте и принять верное решение. Для увеличения объема платежей ваших пользователей, здесь убрали верификацию пользователя для проведения оплаты, а также избавили пользователей от необходимости в переходе на чужой сайт для оплаты. Кроме того, в разы упрощен процесс оплаты, увеличена надежность.