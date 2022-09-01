Как организовать охрану автосервиса?

Чтобы избежать риска угона, кражи или другого ущерба, владельцам автосервисов нужно заранее позаботиться о безопасности имущества и персонала. Современная система охраны СТО будет лучшим решением проблемы.

Почему необходима охрана автосервиса

Один из важных аспектов работы любого предприятия или организации – это безопасность. Не стали исключением и станции технического обслуживания. В число потенциальных рисков для автосервиса входят:

угон транспорта;

ограбление или кражи денег и других ценностей;

незаконная деятельность некоторых сотрудников;

возникновение пожара;

техногенные аварии;

аварии систем электро- или водоснабжения.

Помимо материального ущерба речь идет о физической безопасности сотрудников. Защитить собственность предприятия, жизнь и здоровье персонала помогут современные охранно-сигнальные системы.

Техническое решение задачи

Чтобы система охраны автосервиса работала безупречно и эффективно, необходимо разработать индивидуальный план. Учитываются особенности архитектуры и расположения помещения, коммуникаций и пр. Разработка и внедрение системы включает несколько этапов:

Выезд специалистов на объект, осмотр и выявление уязвимых мест.

Разработка инженерами проекта с учетом запроса заказчика.

Выбор аппаратуры, необходимой к установке.

Составление сметы и согласование с заказчиком.

Монтаж, отладка и запуск системы.

Большое значение имеет вопрос энергоснабжения объекта. Чтобы повреждение электрических кабелей не вывело систему из строя, ис пользуют беспроводные приборы, питающиеся от автономных батарей.

Необходимое оборудование

Охранно-сигнальная система включает:

датчики несанкционированного открытия дверей и окон;

сигнализаторы задымления, огня или высокой температуры;

уловители тепловых сигналов от человеческого тела;

камеры видеонаблюдения;

сигнализаторы прорыва водяных труб;

датчики движения с фотофиксацией.

Сигнал от сработавшего извещателя передаются на контрольную панель системы, а оттуда на ПЦН охранного предприятия и мобильное устройство клиента.

Стоимость обслуживания автосалона компанией обуславливается рядом факторов, включая содержание пакета услуг, количество подключенных опций, специфику конкретного объекта. Финансовые условия сотрудничества с заказчиком всегда обсуждаются в индивидуальном порядке.