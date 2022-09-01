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Как организовать охрану автосервиса?

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Содержание
  1. Почему необходима охрана автосервиса
  2. Техническое решение задачи
  3. Необходимое оборудование

Чтобы избежать риска угона, кражи или другого ущерба, владельцам автосервисов нужно заранее позаботиться о безопасности имущества и персонала. Современная система охраны СТО будет лучшим решением проблемы.

Почему необходима охрана автосервиса

Один из важных аспектов работы любого предприятия или организации – это безопасность. Не стали исключением и станции технического обслуживания. В число потенциальных рисков для автосервиса входят:

  • угон транспорта;
  • ограбление или кражи денег и других ценностей;
  • незаконная деятельность некоторых сотрудников;
  • возникновение пожара;
  • техногенные аварии;
  • аварии систем электро- или водоснабжения.

Помимо материального ущерба речь идет о физической безопасности сотрудников. Защитить собственность предприятия, жизнь и здоровье персонала помогут современные охранно-сигнальные системы.

Техническое решение задачи

Чтобы система охраны автосервиса работала безупречно и эффективно, необходимо разработать индивидуальный план. Учитываются особенности архитектуры и расположения помещения, коммуникаций и пр. Разработка и внедрение системы включает несколько этапов:

  • Выезд специалистов на объект, осмотр и выявление уязвимых мест.
  • Разработка инженерами проекта с учетом запроса заказчика.
  • Выбор аппаратуры, необходимой к установке.
  • Составление сметы и согласование с заказчиком.
  • Монтаж, отладка и запуск системы.

Большое значение имеет вопрос энергоснабжения объекта. Чтобы повреждение электрических кабелей не вывело систему из строя, ис пользуют беспроводные приборы, питающиеся от автономных батарей.

Необходимое оборудование

Охранно-сигнальная система включает:

  • датчики несанкционированного открытия дверей и окон;
  • сигнализаторы задымления, огня или высокой температуры;
  • уловители тепловых сигналов от человеческого тела;
  • камеры видеонаблюдения;
  • сигнализаторы прорыва водяных труб;
  • датчики движения с фотофиксацией.

Сигнал от сработавшего извещателя передаются на контрольную панель системы, а оттуда на ПЦН охранного предприятия и мобильное устройство клиента.

Стоимость обслуживания автосалона компанией обуславливается рядом факторов, включая содержание пакета услуг, количество подключенных опций, специфику конкретного объекта. Финансовые условия сотрудничества с заказчиком всегда обсуждаются в индивидуальном порядке.

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