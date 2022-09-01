Как организовать охрану автосервиса?

Чтобы избежать риска угона, кражи или другого ущерба, владельцам автосервисов нужно заранее позаботиться о безопасности имущества и персонала. Современная система охраны СТО будет лучшим решением проблемы.
Почему необходима охрана автосервиса
Один из важных аспектов работы любого предприятия или организации – это безопасность. Не стали исключением и станции технического обслуживания. В число потенциальных рисков для автосервиса входят:
- угон транспорта;
- ограбление или кражи денег и других ценностей;
- незаконная деятельность некоторых сотрудников;
- возникновение пожара;
- техногенные аварии;
- аварии систем электро- или водоснабжения.
Помимо материального ущерба речь идет о физической безопасности сотрудников. Защитить собственность предприятия, жизнь и здоровье персонала помогут современные охранно-сигнальные системы.
Техническое решение задачи
Чтобы система охраны автосервиса работала безупречно и эффективно, необходимо разработать индивидуальный план. Учитываются особенности архитектуры и расположения помещения, коммуникаций и пр. Разработка и внедрение системы включает несколько этапов:
- Выезд специалистов на объект, осмотр и выявление уязвимых мест.
- Разработка инженерами проекта с учетом запроса заказчика.
- Выбор аппаратуры, необходимой к установке.
- Составление сметы и согласование с заказчиком.
- Монтаж, отладка и запуск системы.
Большое значение имеет вопрос энергоснабжения объекта. Чтобы повреждение электрических кабелей не вывело систему из строя, ис пользуют беспроводные приборы, питающиеся от автономных батарей.
Необходимое оборудование
Охранно-сигнальная система включает:
- датчики несанкционированного открытия дверей и окон;
- сигнализаторы задымления, огня или высокой температуры;
- уловители тепловых сигналов от человеческого тела;
- камеры видеонаблюдения;
- сигнализаторы прорыва водяных труб;
- датчики движения с фотофиксацией.
Сигнал от сработавшего извещателя передаются на контрольную панель системы, а оттуда на ПЦН охранного предприятия и мобильное устройство клиента.
Стоимость обслуживания автосалона компанией обуславливается рядом факторов, включая содержание пакета услуг, количество подключенных опций, специфику конкретного объекта. Финансовые условия сотрудничества с заказчиком всегда обсуждаются в индивидуальном порядке.