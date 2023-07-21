Как оптимизировать YouTube канал и видео для просмотров

SEO-оптимизация канала YouTube — это фундаментальный шаг для того, чтобы выделиться в этой огромной вселенной контента. Далеко не все знают, что речь идет о поисковой системе, которая занимает важнейшее место в жизни людей. Действительно, речь идет о гиганте: «По состоянию на январь 2021 года выручка YouTube составила 19,7 млрд. долл. Формально это вторая по величине поисковая система после Google».

Вторая по величине поисковая система после Google, подчеркивает globalmediainsight.com. Верно? Безусловно, эта платформа распространения видеоконтента не может остаться незамеченной ни в одном рекламном мероприятии. Маркетингу в социальных сетях приходится сталкиваться с этой реальностью каждый день.

Поэтому крайне важно понимать, как выделиться, как позиционировать видео и как проводить SEO-оптимизацию канала YouTube. Если Вам нужна раскрутка канала быстро, попробуйте https://lowcostsmm.com/ru/nakrutka-prosmotrov-youtube/ сервис, с помощью этого ресурса можно сделать бесплатную накрутку просмотров на Ютубе. Есть ли советы для хорошего ранжирования?

Как создать привлекающий просмотры URL канала на Ютуб

Когда вы создаете свой YouTube-канал, вы уже определяете основы SEO-оптимизации. Раньше это был священный принцип, поскольку имя пользователя, выбранное при регистрации, становилось элементом URL канала. Теперь это уже не так, и вы можете менять URL канала, когда захотите. При условии, что ваш профиль:

Имеет не менее 100 подписчиков.

Существует не менее 30 дней.

Имеет баннер и картинку профиля.

Если вы знакомы с основами межстраничной поисковой оптимизации, то знаете, что адрес веб-страницы — это шаг к улучшению документа. Поэтому, создавая свой канал на YouTube, не забудьте достичь основных целей, чтобы потом можно было настроить этот важнейший элемент для улучшения своего видеоканала. Можно никого не привлекать, а просто купить Ютуб просмотры ну к примеру на сайте https://lowcostsmm.com/ru/kupit-prosmotry-youtube/, цена за 1000 живых просмотров видео будет в районе 69 рублей.

Выбор привлекательного имени канала Ютуб для роста просмотров

Всегда учитывайте, что название, которое вы даете своему каналу, является наиболее важным элементом как для брендинга, так и для SEO. Это связано с тем, что название канала также используется в качестве тега заголовка, который отображается в сервере. Как же найти хорошее название для своего YouTube-канала? Всегда думайте о своем бренде.

Рекомендуется работать последовательно: дайте своему бренду пространство. Не вставляйте списки ключевых слов в попытке добиться большей видимости, в крайнем случае вы можете поступить как Hubspot, который добавляет отличительный элемент (название бренда + ключевое слово), но рекомендуется всегда быть линейным с вашей идентичностью и именем пользователя.

Как найти тему видео Ютуб, где больше всего просмотров

Одним из наиболее значимых факторов ранжирования во всей вселенной YouTube, даже для ранжирования созданных вами видеороликов, является способность продемонстрировать авторитет, репутацию и доверие со стороны пользователей. Поэтому вы должны публиковать качественный контент, но делать это по конкретной теме, чтобы стать настоящим экспертом.

Добавить описание и ключевые слова

В основных настройках канала YouTube можно ввести и добавить ряд элементов, которые помогут в SEO-оптимизации канала YouTube. Для начала необходимо войти в систему, перейти к значку в правом верхнем углу и нажать на YouTube Studio. Затем можно перейти к разделу Настройки, а затем к разделу Канал.

Здесь вы найдете поле, в которое можно ввести ключевые слова, характеризующие тематику вашей работы. Вам доступно до 500 символов, используйте их без спама. Сразу после этого перейдите к настройке и основной информации: здесь можно добавить описание канала YouTube. Именно этот элемент будет отображаться в метаописании в Google. Поэтому добавьте текст объемом около 150 символов.

Не забывайте о расположении видеороликов

Еще один ключевой аспект для улучшения SEO-оптимизации вашего канала YouTube: расположение видеороликов в разделах. Организуйте расположение таким образом, чтобы оно показывало подборки контента, связанного с вашей работой, и приглашало пользователя на главную страницу с описанием вашей работы и контента.

При выборе макета видео старайтесь максимально полно и всесторонне представлять то, что вы показываете, чтобы создать интересный и, главное, полезный маркетинговый путь видеоконтента.

Найдите для себя подходящий визуальный образ

Это касается как баннера, так и аватара — изображения профиля. Последний, по сути, является ключевым в работе по SEO-оптимизации канала YouTube. Причина проста: когда пользователь осуществляет поиск на этой платформе, он также находит ваш канал и узнает его благодаря двум элементам.

А именно: название и основное изображение — логотип. Забота об этих двух аспектах, а значит, и об аватаре канала, означает увеличение числа возможных кликов и, соответственно, посетителей, просматривающих ваши видео.

Хотите ли вы улучшить свой канал на Ютуб

Контент, как всегда, является отправной точкой для любой поисковой оптимизации. Помните: именно видеоролики, которые вы размещаете в своем профиле, являются сердцем вашего канала. Хорошие советы по SEO могут стать отправной точкой для достижения нужной видимости.