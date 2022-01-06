Как определиться с наполнением для шкафа-купе?

Благодаря сочетанию вместительности с компактностью шкафы-купе позволяют хранить множество нужных вещей в небольших жилых помещениях с максимальной эффективностью. Одной из главных задач при изготовлении этой мебели по индивидуальным заказам является проектирование ее внутреннего наполнения. Успешное решение данной задачи исключает наличие «мертвых зон» и обеспечивает рациональное использование каждого квадратного сантиметра ограниченного пространства.

Принципы наполнения

Общепринятых стандартов при организации внутреннего пространства шкафа-купе не существует. В то же время эксперты советуют всем, кто собирается приобрести шкафы-купе на заказ, обращать внимание на три основных фактора:

Местонахождение этой мебели. К примеру, в спальне в ней хранятся спальные принадлежности, в прихожей – обувь и верхняя одежда, в детской – игрушки.

Личные предпочтения жильцов. Наполнение шкафов-купе во многом зависит от их образа жизни, хобби и т. п.

Имеющаяся свободная площадь. Она является ключевым критерием для изготовления корпусной по размерам помещения.

Полезные рекомендации

Выбрать подходящую модель шкафа-купе с индивидуальным дизайном можно на сайте https://shkafchik-spb.ru. Планирование наполнения этой мебели в соответствии со своими потребностями зависит от правильной оценки размера и особенностей имеющегося гардероба. Прежде чем купить встроенный шкаф-купе недорого, для определения характера и габаритов секций дизайнеры советуют выполнить следующие действия:

Подготовить перечень вещей, которые будут храниться в шкафу.

Разделить вещи из составленного перечня по принципу хранения. Одни из них будут храниться в корзине, другие – на открытой полке, третьи – в ящике, четвертые – висеть на плечиках.

Определить количество вещей в каждой категории и число мест для их хранения. Разумно предусмотреть расширение гардероба и оставить свободные места про запас.

При планировании наполнения шкафа-купе надо учитывать, для кого он предназначен. В мебели для ребенка будет больше полок, а в шкафу для офисного работника потребуются просторные секции для хранения рубашек и костюмов.

Планирование наполнения шкафа-купе – весьма ответственное дело, от которого зависят функциональность и удобство полученного внутреннего пространства. О необходимости грамотного решения этой задачи надо позаботиться еще перед тем, как заказать изготовление, доставку мебели. Продуманное наполнение позволяет эргономично разместить не только обувь и одежду, но и громоздкие бытовые принадлежности.