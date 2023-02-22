Как оперативно получить наркологическую помощь в СПб

Если вы столкнулись с наркозависимостью, хотите помощь родственнику или другу, то стоит обратиться за консультацией к опытным врачам. Выбирайте клинику, которая работает на основании лицензии, предлагает разнообразные методики лечения.

Частная наркологическая клиника «Честный нарколог» отвечает не только всем перечисленным выше критериям. Этот медицинский центр оказывает круглосуточную помощь всем нуждающимся. Вы в любое время дня и ночи можете вызвать нарколога на дом или посетить клинику, так как заявки принимаются и обрабатываются круглосуточно. Чтобы их оставить, достаточно заполнить специальную форму на сайте или связаться со специалистами по телефону.

Вызов нарколога на дом в СПб

Если у вас нет возможности посетить клинику, то можно круглосуточно вызвать нарколога на дом. Гарантируется оперативный выезд бригады по любому адресу в СПб и области. На месте после осмотра пациента будет оказана первая медицинская помощь для стабилизации состояния. Рехаб в СПб предлагает услуги как нарколога, так и психолога. При совместной работе опытных врачей обеспечивается комплексная помощь. На дому могут быть оказаны следующие услуги:

анонимный вывод из запоя;

капельница на дому;

консультирование;

проведение мотивационной беседы для последующей госпитализации пациента в клинику;

оказание первой медицинской помощи.

Чтобы вызвать нарколога на дом, проходите на официальный сайт клиники https://honest-narcology.ru/. Здесь в специальной форме укажите свой номер телефона. Мобильная бригада прибудет оперативно в течение часа или в удобное время.

Гарантия анонимности и безопасности

При вызове врачей на дом или при обращении в клинику гарантируется полная анонимность. Личная информация пациента не поступает к третьим лицам. Предусмотрена возможность проходить лечение инкогнито. Человек, страдающий от алкогольной или наркотической зависимости любой стадии, не ставится на учет в наркологический диспансер. Этого нельзя избежать, если вы обратитесь в государственные медицинские учреждения. Анонимность и конфиденциальность – главное преимущество лечения в частной клинике.

Наркологи и сотрудники центра психиатрии при клинике «Честный нарколог» работают круглосуточно. В любой момент они готовы прийти на помощь тем, кто хочет начать новую жизнь, но не может справиться с пагубной привычкой в одиночку.