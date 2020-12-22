Как оградить свою электронную почту от спама с помощью сервиса временной почты One-Off

Современный интернет наводнен информационным мусором, который рано или поздно находит каждого пользователя сети. Наверняка читатель каждый день сталкивается с этим мусором, просматривая свою электронную почту. Информацию, которая попадает туда без вашего согласия принято называть спамом. В этой статье мы расскажем, как спам находит дорогу к вашему электронному ящику, и как избавиться от его в своей почте с помощью сервиса временной почты One-Off.

Как адрес электронной почты становится известен спамеру

Чаще всего мы сами передаем информацию о себе в руки нехороших людей. Как это происходит:

вы оформили скидочную карту в магазине, заполнили анкету, указав свои контактные данные;

приняли участие в акции или розыграше призов, также заполнили регистрационную анкету;

зарегистрировались на сайте сомнительной репутации;

прошли опрос офлайн/онлайн, указали контактные данные;

ваши данные находятся в свободном доступе в связи с родом вашей деятельности.

По идее ваши данные находятся под защитой закона о конфиденциальности и не могут разлашаться без вашего согласия. Но тут есть нюанс, когда вы совершили одно из описанных выше действий, вы скорее всего подтвердили свою согласие (поставив галочку) на использование ваших данных в тех или иных целях. Это позволяет совершенно легально использовать вашу электронную почту для отправки вам сообщений.

Существует и нелегальный способ — полученные адреса собираются в одну базу и продаются заинтересованным лицам. В дальнейшем эти базы используются для рассылки рекламы или комерческих предложений.

Как защититься от передачи ваших данных в руки спамеров

Сто процентных способов защиты не существует. На практике даже корпоративная почта попадает в руки спамеров. Чтобы обеспечить защиту, необходимо использовать две электронных почты, первая — личная, вторая — для всего остального.

Еще один вариант — использовать многочисленные сервисы одноразовой почты, например, One-Off.email, или TempMail.zone. Они предоставляют врмеменную почту на ограниченное время, в среднем от 10 минут до 1 часа. Чтобы получить почту на время не нужно регистрироваться или указывать свои личные данные, обычно адрес предоставляется по требованию мгновенно. После использования сгенерированный ящик прекращает существование и удаляется вместе с его содержимым.

Что делать если на вашу личную почту приходит спам

В таком случае можно воспользоваться функциями самого почтового сервиса и пометить электронное писмо меткой. После этого все письма отправителя будут попадать в папку СПАМ.

Если приходит навязчивая реклама от интренет-магазина в котором вы что-то покупали, или сервиса, которым вы пользуетесь, можно отписаться от рассылки на самом сайте. Если такой возможности нет, можно попросить администрацию сайта сделать это вручную.