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Как обезопасить свой домашний интернет-роутер от взлома?

03.04.2021 09:34

Как обезопасить свой домашний интернет-роутер от взлома?

Отсутствие защиты на домашнем интернет-роутере чревато самыми разнообразными печальными последствиями. Чтобы исключить несанкционированный доступ к этому устройству, необходимо выполнять ряд несложных рекомендаций.

Основные принципы защиты домашнего интернет-роутера

Хотя раздавать интернет при помощи беспроводного маршрутизатора можно кому угодно, его несанкционированное использование посторонними лицами приводит к уменьшению продолжительности эксплуатации устройства, замедлению соединения, уязвимости своих файлов и личных данных. На сайте https://wlan-soft.com/ есть большой перечень программ, которые позволяют проанализировать уязвимость вашей Wi-Fi сети. Для обеспечения максимальной безопасности домашнего интернет-роутера надо придерживаться следующих принципов:

  • Установить сложный пароль для получения доступа к настройкам роутера. Практика свидетельствует о том, что пользователи обычно устанавливают мудреные пароли на ноутбуки и персональные компьютеры, однако не уделяют должного внимания защите устройства для выхода в глобальную сеть.
  • Обновить прошивку маршрутизатора. По статистике, больше половины интернет-роутеров работают на устаревшем ПО с уязвимостями, которые могут быть использованы злоумышленниками в своих целях. Производители достаточно оперативно устраняют данные уязвимости и выкладывают новые прошивки. Пользователям нужно только вовремя их устанавливать, о чем многие забывают. Сделать это совсем не сложно.
  • Правильно настроить Wi-Fi. Многие пользователи делают беспроводную сеть Wi-Fi открытой, чтобы не вводить пароль на подсоединяемых устройствах. Так поступать нельзя. Сетку необходимо закрыть с шифрованием AES и применением стандарта безопасности WPA2-PSK.

Последствия оставления домашнего интернет-роутера незащищенным

В случае оставления домашнего Wi-Fi без защиты от посторонних пользователей они могут получить доступ к истории веб-серфинга владельца роутера, его электронной почте и банковским реквизитам. Если эта информация попадет к мошенникам, то они воспользуются ею в собственных корыстных целях.

Таким образом, надежная защита домашнего интернет-роутера имеет очень большое значение для любого пользователя. Использование приведенных выше рекомендаций для успешного решения этой задачи поможет избежать множества неприятностей.

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