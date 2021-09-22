Как обеспечить полноценную безопасность жилого или коммерческого помещения?

Защита дома или коммерческого объекта должна выполняться в несколько этапов. Для того, чтобы посторонние не проникли внутрь, а имущество осталось в целостности, важно соблюсти несколько основных условий:

подобрать правильную дверь, лучше всего массивную металлическую;

выбрать подходящих мастеров для установки, чтобы дверь была установлена прочно и надежно;

подобрать качественные и надежные замки;

обратиться к специалистам для врезки.

Два основных вида замков, используемых в металлических дверях, это цилиндровые и сувальдные. Основой секретности сувальдного замка являются пластины (сувальды) с вырезами разной формы. Достоинства сувальдных замков в данном случае очевидны. Такие запорные механизмы обладают замысловатой конструкцией и дают гарантию высокой надежности. Его вломостойкость весьма высока, замок не требует какого-то обслуживания. Эксплуатируется изделие длительное время без каких-либо поломок. Физическим способом (сверлом или каким-то другим инструментом) вскрыть сувальдный замок очень непросто. Запорные устройства подобного типа стойко переносит попытки повредить их, поэтому получили название антивандальных. Достаточно низка вероятность того, что устройство не откроется при попадании в замочную скважину мусора. Именно поэтому замену личинки в сувальдном замке всегда следует доверять профессионалам, не пытаясь сделать это самостоятельно.

Компания Барс-Х. Надежное качество и долговечность дверных запорных конструкций

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