Как новые МФО получают первых клиентов?

Микрокредитная сфера – это очень популярная бизнес-стезя сегодня. Многие компании выбирают для себя именно этот вектор движения, но не думают о том, что новым МФО не так легко пробиться к популярности. Корифеи кредитного рынка давно и прочно сидят на своих местах, имея большую клиентскую сеть, наработанную годами репутацию, безупречную рекламную компанию и достойные финансовые объемы. А как же быть организациям, которые хотят продвинуть новые кредиты онлайн в сети? Ведь у них зачастую не очень много средств. Да и те приходится вкладывать в оборот, чтобы выдавать займы. Попробуем объяснить, кто им помогает в этом нелегком труде.

Помощники для новых МФО

В век, когда интернет есть везде, практически у каждого в кармане, наиболее актуально использовать именно всемирную паутину. Поэтому свою рекламную кампанию новые микрозаймы Украины начинают в социальных сетях, на посещаемых форумах. Однако этого мало, ведь на подобных площадках не очень много целевой аудитории – людей, которые хотят получить средства взаймы.

Поэтому МФО обращаются к специализированным сайтам таким, как Creditik. Портал-агрегатор направлен именно на работу с гражданами, что подыскивают подходящие предложения по кредитованию. Поэтому новые микрозаймы на Creditik быстро находят своих заемщиков. Площадки работают с МФО за незначительное вознаграждение, а пользователям информацию предоставляют и вовсе бесплатно.

Порталы для сравнения займов работают только с легальными организациями, которые получили лицензию от регулирующих органов власти.

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Почему кредитоваться в новых МФО может быть выгодно?

Многие опытные заемщики обращают внимание именно на новые организации. Делается это сразу по нескольким причинам. Например, свежие кредиторы хотят быстрее популяризировать свои продукты и получать больше клиентов, поэтому их предложения более выгодные. Можно получить больше средств уже с первого обращения или оформить деньги на продолжительный период. Нередка практика с нулевыми или символическими ставками, когда клиент переплачивает мизер за весь срок использования средств.

В подобных программах со сниженными ставками нельзя нарушать сроков погашения, чтобы не лишиться скидки.

Также молодые компании часто берут в пользователи без излишних придирок. Деньги выдаются работающим неофициально, студентам и пожилым людям, самозанятым. Не мешает оформлению кредитная история и наличие других займов в иных финансовых структурах. Обращающихся не заставляю проходить множество проверок, отвечать на контрольные звонки и отправлять селфи и сканы документов. Все это делается, чтобы привлечь клиентов простой и удобством оформления.