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Как новые МФО получают первых клиентов?

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Содержание
  1. Помощники для новых МФО
  2. Преимущества использования агрегатора для заемщика
  3. Почему кредитоваться в новых МФО может быть выгодно?

Микрокредитная сфера – это очень популярная бизнес-стезя сегодня. Многие компании выбирают для себя именно этот вектор движения, но не думают о том, что новым МФО не так легко пробиться к популярности. Корифеи кредитного рынка давно и прочно сидят на своих местах, имея большую клиентскую сеть, наработанную годами репутацию, безупречную рекламную компанию и достойные финансовые объемы. А как же быть организациям, которые хотят продвинуть новые кредиты онлайн в сети? Ведь у них зачастую не очень много средств. Да и те приходится вкладывать в оборот, чтобы выдавать займы. Попробуем объяснить, кто им помогает в этом нелегком труде.

Помощники для новых МФО

Как новые МФО получают первых клиентов?

В век, когда интернет есть везде, практически у каждого в кармане, наиболее актуально использовать именно всемирную паутину. Поэтому свою рекламную кампанию новые микрозаймы Украины начинают в социальных сетях, на посещаемых форумах. Однако этого мало, ведь на подобных площадках не очень много целевой аудитории – людей, которые хотят получить средства взаймы.

Поэтому МФО обращаются к специализированным сайтам таким, как Creditik. Портал-агрегатор направлен именно на работу с гражданами, что подыскивают подходящие предложения по кредитованию. Поэтому новые микрозаймы на Creditik быстро находят своих заемщиков. Площадки работают с МФО за незначительное вознаграждение, а пользователям информацию предоставляют и вовсе бесплатно.

Порталы для сравнения займов работают только с легальными организациями, которые получили лицензию от регулирующих органов власти.

Преимущества использования агрегатора для заемщика

  • Бесплатное получение актуальных данных обо всех компаниях, функционирующих в стране. В том числе обо всех новых займах.
  • Нет необходимости регистрироваться или оставлять свои личные данные.
  • Чтобы получить заем в понравившейся компании, нужно просто нажать одну кнопку.
  • Возможность подобрать заем под особые запросы: с 18 лет, плохой кредитную историей, для пенсионеров.
  • Информация обо всех акциях и программах лояльности в действующих МФО.

Почему кредитоваться в новых МФО может быть выгодно?

Как новые МФО получают первых клиентов?

Многие опытные заемщики обращают внимание именно на новые организации. Делается это сразу по нескольким причинам. Например, свежие кредиторы хотят быстрее популяризировать свои продукты и получать больше клиентов, поэтому их предложения более выгодные. Можно получить больше средств уже с первого обращения или оформить деньги на продолжительный период. Нередка практика с нулевыми или символическими ставками, когда клиент переплачивает мизер за весь срок использования средств.

В подобных программах со сниженными ставками нельзя нарушать сроков погашения, чтобы не лишиться скидки.

Также молодые компании часто берут в пользователи без излишних придирок. Деньги выдаются работающим неофициально, студентам и пожилым людям, самозанятым. Не мешает оформлению кредитная история и наличие других займов в иных финансовых структурах. Обращающихся не заставляю проходить множество проверок, отвечать на контрольные звонки и отправлять селфи и сканы документов. Все это делается, чтобы привлечь клиентов простой и удобством оформления.

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