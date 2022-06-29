Как новичкам сделать ставку в букмекерской конторе 1xbet

Ставки на беттинговой платформе 1хбет привлекают большое количество болельщиков, для которых это становится хорошей возможностью заработать, существенно увеличить количество денег на депозите. Если беттор новичок, сразу начать выигрывать будет непросто. Необходимо знать о главных рекомендациях и советах, которые дают опытные эксперты, чтобы добиться успеха на длинной дистанции, сразу не потерять все внесенные на депозит деньги.

Как сделать первую ставку в БК?

Чтобы начать ставить, необходимо зайти на сайт или 1хбет скачать на мобильное устройство. Новичку требуется зарегистрироваться, на букмекерской площадке это можно сделать одним из четырех способов:

в один клик;

по адресу электронной почты;

по номеру мобильного телефона;

через мессенджеры и социальные сети.

Для пользователя удобно, чтобы сразу после создания учетной записи он имеет возможность пополнить счет на 1хбет официальном сайте. Для этого можно использовать банковские карты, мобильные платежи, электронные платежные системы, десятки криптовалют. Идентификацию на беттинговой платформе нужно проходить только перед тем, как оформлять заявку на вывод средств со счета.

После пополнения баланса игрок может переходить в линии live или прематча на 1xbet сайте, чтобы ставить на спортивные события. С этого же счета можно играть в онлайн-казино и на тотализаторе.

Советы новичкам

Чтобы на 1xbet зеркало получить результат и не потерять за несколько ставок все деньги на счете, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

При регистрации использовать промокод 1XBET. Для игрока это выгодная возможность изначально получить дополнительные средства, чтобы иметь больше средств для ставок. Главное, изначально изучить правила бонусной акции и условия отыгрыша, чтобы оценить, насколько реально их будет выполнить. Выбирать для ставок только хорошо знакомые пользователю чемпионаты и виды спорта, в которых он действительно разбирается. Проводить предматчевый анализ после 1xbet входа в учетную запись, чтобы объективно оценить шансы каждой команды на успех. При составлении предматчевого прогноза учесть форму соперников. Для этого необходимо оценить результаты предыдущих пяти-семи матчей, чтобы понять, сколько побед было одержано, насколько сильными были оппоненты. Изучить статистику личных встреч. Для составления объективной картины рекомендуется взять результаты за последние два-три года. Если это принципиальное противостояние команд из одного города с большой историей, то текущее положение команд в турнирной таблице может не оказать решающего значения на результат матча. Оценить психологический настрой, важность результата поединка для каждого соперника. Если фаворит не мотивирован, может позволить себе потерять очки, то нужно допустить вероятность, при которой более слабая команда добьется положительного результата. Или, как минимум, не проиграет с крупным счетом, в такой ситуации перспективно поставить на плюсовую фору.

Кроме этого, рекомендуется изучить прогнозы опытных экспертов, которым можно доверять. Оценить, на какие исходы они предлагают ставить, насколько они вероятны, как соотносятся с самостоятельно составленным беттором прогнозом. Если следовать этим рекомендациям, удастся добиться результата на длинной дистанции, постоянно оставаться в плюсе.