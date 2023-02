Как не попасть на СКАМ, пытаясь заработать криптовалюту

Криптовалюта – это актив, который отличается высокой волатильностью. На ней можно в один момент озолотиться или потерять вложенный капитал. Все будет зависеть от того, насколько правильно был выбран коин, и насколько точными были прогнозы экспертов относительно монеты. Опыт с биткоином показывает, что цифровая валюта имеет тенденцию к стремительному росту. Хоть она и не привязана к банковской системе, на нее все же влияют внешние факторы.

Заработок и защита от скама

Пытаясь заработать криптовалюту, пользователи и инвесторы используют разные способы. Среди них есть любители майнинга. Этот способ заработка предусматривает наличие качественного оборудования и вложение в мощности денег. Майнинг занимает много времени, но он не несет в себе никаких рисков для средств пользователей. А вот на облачном майнинге можно потерять деньги, попав на мошенников. Они зачастую требуют вложиться в проект, оплатить комиссии и множество других услуг, а потом просто имитируют заработок, не давая вывести пользователю ни копейки.

Еще одним способом заработать даже без собственных вложений является сбор монет из кранов. Но, чтобы собрать хотя бы один коин, придется потратить уйму времени. Краны выплачивают копейки. Награда дается за задания и капчу. А если хочется быстро заработать и много, то тогда пользователям дорога на криптобиржу. Они могут зарабатывать на скачках цен на криптовалюту. Но среди бирж есть много мошеннических ресурсов. Чтобы не попасть на один из них, требуется тщательно проверять юридическую документацию торговой площадки, ознакомиться с отзывами других трейдеров, проверить репутацию компании. Подобный способ заработка подходит только тем, кто хорошо знаком с биржевой торговлей и обладает навыками в этой сфере.

Возврат криптовалюты после проведения ошибочной транзакции

Никто не застрахован от ошибок. Номера криптовалютных счетов сложные, и иногда человек, переводя денежные средства с одного кошелька на другой, может сделать ошибку. Тогда деньги просто улетают на чужой счет. А иногда человек по неосторожности засвечивает данные мошенникам. Результат в этих случаях одинаковый – потеря денег. Вернуть их можно при помощи протокола sarofpctitb (SAROFPCTITB) – search and recovery of previously completed transactions in the blockchain chain (поиск и восстановление ранее совершенных транзакций в цепи блокчейн).

Возможности протокола:

определение снятой суммы;

вычисление даты и времени проведения транзакции;

определение номера кошелька отправителя и получателя;

имя человека, со счета которого были сняты деньги и имя получателя;

размер комиссии за операцию.

Только обладая такими данными, можно запустить процедуру чарджбэк. Протокол sarofpctitb (SAROFPCTITB) – search and recovery of previously completed transactions in the blockchain chain (поиск и восстановление ранее совершенных транзакций в цепи блокчейн) является одним из лучших инструментов для выполнения этих задач. Это ПО внедряется в ядро кошельков и обеспечивает надежное хранение криптовалюты и персональных данных клиента.