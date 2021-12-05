Как настроить прокси для Windows 7. Пошаговая инструкция

Когда речь заходит об анонимности в интернете, прокси являются лучшим решением. Доступ к сайтам с региональными ограничениями, массовой регистрации аккаунтов и последующего их использование для различных целей, возможность выхода на зарубежные площадки и многое другое можно получить, используя прокси сервер. В рамках данной статьи мы разберем, как правильно настроить прокси на Windows 7:

Перед настройкой советуем приобрести качественный прокси. Рекомендуем воспользоваться сервисом proxys.io. Он более 5-ти лет на рынке и продает только элитные прокси под разные задачи.

1) Найдите на главном экране меню “Пуск”, зайдите в него и откройте “Панель управления”

2) В открывшемся окне найдите раздел “Свойства браузера” (может еще называться “свойства обозревателя”) и нажмите на него.

3) Перед вами появится окно, как на скриншоте. Сначала выберите сверху пункт “Подключения”, а затем перейдите в “Настройка сети”.

4) В настройках сети найдите пункт “Прокси сервер”, поставьте галочку на пункте “Использовать прокси-сервер для локальных подключений”, а затем нажмите “Дополнительно

5) Перед вами открывается новое окно. Здесь в пункте “HTTP” введите данные от прокси. Советуем использовать протокол HTTP т.к. Sock может некорректно работать в стандартных настройках.

Затем везде нажимаете “ОК” и заходите в браузер.

6) При входе в браузер у вас появляется следующее окно, где необходимо ввести логин (имя пользователя) и пароль, также полученные при покупке прокси.

7) Если вы правильно ввели все данные, то браузер открывается и можно начинать работать.

Как отключить прокси?

Также входите в меню “Пуск”, открываете “Панель управления”, заходите в “Свойства браузера”, находите “Подключения” и “Настройка сети”, а затем просто убираете галочку с пункта “Использовать прокси-сервер для локальных подключений.