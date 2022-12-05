Как найти бесплатный VPN для Linux и не только?

Одна из основных причин, побуждающих опытных пользователей отдавать предпочтение операционной системе Linux – высокая безопасность. Установка VPN позволяет обеспечить конфиденциальность информации во время работы в глобальной сети как при использовании Linux, так и любой другой операционной системы.

Как выбрать ВПН для Linux

Для установки бесплатного VPN на компьютер с Linux необходимо найти надежного поставщика это услуги. Во глобальной сети рекламируется множество бесплатных ВПН-сервисов, однако далеко не все из них обеспечивают требуемый уровень безопасности. Многие провайдеры собирают сведения о своих пользователях, а потом перепродают готовые базы данных рекламодателям. Помимо того, они заставляют клиентов смотреть надоедливую рекламу и не заботятся должным образом о защите данных. Чтобы установить надежный бесплатный VPN для Linux, нужно внимательно изучить условия, предлагаемые различными провайдерами, и ознакомиться с отзывами людей, которые ранее ими пользовались.

Лучших бесплатные ВПН для Linux и Windows

Установив бесплатный ВПН на Linux или другую операционную систему, можно сменить IP своего компьютера и разблокировать недоступные вебсайты. В число хорошо зарекомендовавших себя сервисов входят следующие:

OpenVPN – один из наиболее известных сервисов. Его главное преимущество заключается в совместимости с различными операционными системами, включая Linux, iOS и Windows. Эта возможность обеспечивается благодаря работе OpenVPN в облаке.

OpenConnect. Этот сервис был разработан для компании Cisco. В настоящее время он уже не имеет к ней никакого отношения. OpenConnect отличается богатым набором функций. Он поддерживает множество вариантов аутентификации, в том числе OATH и SSL сертификаты, способен подключаться через SOCKS5 прокси, HTTP прокси, а также IPv6 и IPv4. Для использования OpenConnect необходимо установить собственный VPN сервер с использованием предлагаемой программы.

strongSwan. Это сервис охватывает множество операционных систем, включая Linux, Windows, Android и iOS. Он также обеспечивает управление правилами брандмауэра для IPSec.

Каждый пользователь компьютера, работающего на Linux или другой операционной системе во всемирной паутине, постоянно подвергается опасности хакерских атак, а также заражения вирусами и майнерами криптовалют. Использование бесплатного VPN позволяет без лишних трат защититься от этих опасностей и открывает ряд дополнительных возможностей.