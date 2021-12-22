Начало онлайн-ставок связано с регистрацией учетной записи и овладением искусством определения коэффициентов. Первые шаги могут показаться сложными, поскольку букмекерская контора предлагает множество матчей и событий. Игроки, которые никогда не сталкивались с шансами, вряд ли сходу понимают, какую роль те играют. Вот почему начинающему беттору нужно потратить некоторое время на изучение рынков и механизмов, регулирующих ставки на спорт.

Базовая информация и полезные советы

Коэффициенты определяют степень вероятности выигрышной ставки, а также свидетельствуют о том, сколько можно заработать. Высокие значения предполагают хорошие результаты, но при этом означают меньшие шансы на победу. Нельзя сказать, что большой вероятности выигрыша никогда не бывает. Профессиональные прогнозисты ищут удачные возможности, изучая коэффициенты в разных букмекерских конторах.

Новичкам следует установить для себя определенный бюджет игры и придерживаться выбранной стратегии при размещении ставок. Опытные беттеры советуют попробовать для начала фиксированное пари, а со временем искать более сложные схемы. Важно избегать игры вслепую, делая больше осмысленных ставок. Именно поэтому стоит выбирать вид спорта, в котором человек хорошо разбирается. Так будет проще анализировать события с высокой вероятностью выигрыша.

Чем могут быть полезны бонусы за регистрацию

Многие букмекеры дают возможность новичку начать свой путь в беттинге с получения стартового бонуса. Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем. Под приветственным бонусом могут подразумеваться бесплатные ставки, безрисковые выигрыши и определенный процент от первого взноса на депозит. Такие подарки — отличная возможность проверить свою стратегию ставок, не рискуя собственными деньгами.

Регистрация в букмекерской конторе

Для сотрудничества с БК и получения возможности играть на деньги понадобится создать учетную запись на сайте конторы. Процесс достаточно прост, не займет много времени. Для регистрации обычно нужно указать стандартную информацию:

ФИО;

пол;

адрес регистрации;

гражданство;

дату рождения;

номер телефона;

адрес электронной почты.

Также понадобится придумать пароль и ввести промокод в случае его наличия. Регистрация закончена, далее последует процесс верификации. Для ускоренной процедуры можно воспользоваться сайтом «Госуслуги» или учеткой в ЦУПИС (при наличии). Некоторые букмекеры для верификации настаивают на личном посещении пунктов приема ставок, другие предоставляют возможность подтвердить личность по видеосвязи. Важно, что в любом случае вся указанная игроком информация останется конфиденциальной.

Узнать больше о процедуре регистрации в той или иной БК, например, популярной компании «1 х Ставка», можно на бесплатной платформе «Ставка ТВ». Также здесь можно прочитать отзывы других игроков о конторе, ознакомиться с рейтингами букмекеров и почерпнуть много полезной информации о мире беттинга.

Депозиты и снятие средств

Использовав бесплатные бонусы, которые пользователь получил после регистрации, для дальнейшей игры необходимо внести депозит на личный счет. Это можно сделать во вкладке «Платежи» с помощью традиционного или онлайн-перевода, через мобильное приложение банка или электронный кошелек.

В случае выигрыша (или когда игрок просто не хочет дальше делать ставки) для вывода средств нужно перейдите в ту же вкладку «Платежи». Здесь следует выбрать иконку «Снятие средств», ввести свои банковские реквизиты и ждать совершения транзакции. Как правило, операция занимает до 24 часов.

Первая ставка и букмекерские коэффициенты

Чтобы начать делать ставки, нужно разобраться с коэффициентами. Они определяются на основе анализа трейдеров и указывают шанс на успех конкретной ставки.

Не рекомендуется ставить пари только на курсы конвертации. Чтобы умело играть, нужен собственный анализ шансов. Нежелательно также использовать подсказки вслепую, в букмекерских конторах ценится независимое мышление. Прогнозисты могут предложить тип ставки, дать максимальные шансы на выигрыш, но в конце концов это ваш кошелек и ваши решения.

Типы ставок на спорт

Для начала рекомендуется использовать самые простые из возможных вариантов, например, 1×2, что означает ставку на победу хозяев/гостей или ничью. Новичкам также можно делать прогнозы на количество голов в матче. В предложении букмекеров есть линейка, самая популярная — +2,5/-2,5. Например, вы решили сделать ставку +2,5 в матче «Динамо-Киев — ФК Барселона». Вы выиграете, если в матче будет забито 3 и более голов, то есть будут достигнуты такие результаты: 2:1, 1:2, 3:0, 0:3 и выше. Если вы делаете ставку -2,5, то рассчитываете только на результат меньше 3 голов, то есть: 1:1, 1:0, 0:1, 0:0.

Новичкам в беттинге стоит начать делать ставки на знакомые и понятные виды спорта. Регулярно смотрите Лигу чемпионов? Значит, нужно делать прогнозы именно на матчи Лиги. Самое важное правило — выбирать вид спорта, в котором разбираешься.