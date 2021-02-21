Как люди играют в футбол?

Футбол — один из самых популярных командных видов спорта в мире. О правилах игры в футбол вы можете прочитать здесь.

Какие должны быть правила для игры в футбол?

Игровая площадка. Минимальная длина — 90 метров, максимальная — 120 метров. Минимальная ширина 45 метров, максимальная 90 метров.

Все линии не должны быть шире 12 сантиметров. Размеры ворот. Высота 2,44, ширина 7,32. Несмотря на то, что цель довольно большая, забить непросто. Вы когда-нибудь задумывались о параметрах футбольного мяча? Итак, мяч не должен иметь окружность более 70 см и менее 68 г. При этом его вес не должен превышать 450 грамм, но не должен быть меньше 410 грамм. Давление в шаре должно быть от 0,6 до 1,1 атмосферы. Так в правилах, и на поле важно то, что она просто как следует накачана и хорошо играет.

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Количество игроков

Мы не будем писать, сколько игроков в команде, потому что известно, что игроков 11. Стоит подчеркнуть, что команда считается неполной, если на игровом поле остается менее 7 игроков. В этом случае судья должен закончить игру.

Шесть секунд вратаря. Вратарь может держать мяч в руках максимум шесть секунд. Если он не избавится от него в течение этого времени, судья объявит свободный удар. Кроме того, вратарь не может поймать ранее брошенный мяч, а также не может поймать мяч, переданный от своего товарища по команде. Эти нарушения также подлежат свободному удару.

Непрямой гол со штрафного? Гол может быть засчитан после свободного удара, при условии, что мяч коснется игрока, не выполняющего штрафной удар, прежде чем он попадет в ворота.

Как далеко поставлена ​​стенка? Судья помещает стену на расстоянии 9 метров и 15 сантиметров от мяча для выполнения штрафного броска. Игроку грозит желтая карточка за сокращение этой дистанции.

Серия пенальти. Не всегда забивайте гол после пенальти. Иногда вратарь спасет, иногда неточность. Тем не менее, вы всегда можете добить выстрел, ну почти всегда. Если мяч отбивает вратарь, то любой игрок может стрелять, но если мяч отскакивает от стойки или перекладины, игрок, выполняющий пенальти, которые так же часто являются предметом ставки на футбол.

Футбол — безусловно, самый популярный вид спорта в нашей стране, оставив позади прыжки с трамплина, волейбол и баскетбол.

источник — https://stavkifb.ru/