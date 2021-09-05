Как лучше всего структурировать ваше резюме не потеряв суть?

Как лучше всего структурировать мое резюме? Это вопрос, который беспокоит соискателей постоянно при поиске новой работы. Составление резюме всегда будет казаться более сложным, чем оно есть на самом деле. Ключ в том, чтобы составлять его шаг за шагом. Вместо того, чтобы писать трактат о последнем месте работы, начните с малого. Фактически, прежде чем писать что-либо, полезно создать рабочий план.

Форматирование вашего resume

Поскольку читатели часто быстро просматривают резюме, используемый вами формат влияет на то, насколько легко они находят важную информацию. В таком случае ваша задача — выделить ключевые детали, сохраняя при этом профессиональный формат. Для этого вам может понадобиться профессионально составленный шаблон. К примеру, если вы желаете устроиться официанткой в солидный ресторан вам понадобиться вот такой resume template https://creativeresume.net/waitress-resume-template/ for Word. Наличие готовой структуры контента и дезайн, могу в значительной мере сэкономить время и усилия для выполнения задачи по написанию резюме. Тщательно корректируйте свое резюме, чтобы избежать ошибок в орфографии, грамматике или формате. Эти ошибки говорят о том, что вы не уделяете внимания деталям или выполняете работу в спешке — качеств, которых работодатели хотят избежать.

В первую очередь: длина вашего resume

В резюме качество всегда перевешивает количество. В то время как длина резюме является предметом горячих споров в сфере поиска работы, прияното считать, что всегда лучше использовать одностраничное резюме.

Опыт работы в обратном хронологическом порядке

Это может быть самая важная часть вашего резюме. Прежде всего, опыт работы практически всегда перечисляется в обратном хронологическом порядке. Что такое обратный хронологический порядок? Это работа, на которой вы сейчас задействованы. Это должно быть указано первым, за ним следует работа, которую вы выполняли ранее, и так далее.

Вместо того, чтобы перечислять рабочие места вместе с вашими повседневными обязанностями, объясните, какое реальное влияние вы оказали за время пребывания в должности. Вы внедрили новую файловую систему, которая повысила продуктивность всей команды? Возможно, вы выполнили и превысили свою квоту продаж месяц за месяцем. Используйте этот раздел, чтобы немного похвастаться. Обязательно подчеркните ценность, которую вы внесли в свои роли. Указывайте ключевые достижения рядом с каждой вакансией, которую вы указываете в своем резюме. Кстати, если вы работали с полдюжины должностей, вам не нужно перечислять их все. Включите самые последние должности, которые вы занимали, и обязательно укажите хотя бы одно впечатляющее ключевое достижение на каждой должности.

Образование в резюме

Некоторые составители резюме могут посоветовать вам не включать образование в свое резюме. Перечислите свой образовательный опыт — включите любую программу бакалавриата или магистратуры. Если у вас есть сертификаты, применимые к работе, на которую вы претендуете, добавьте их тоже.

Работодатели часто читают резюме менее чем за минуту, поэтому составьте свое резюме так, чтобы ваши выдающиеся качества были легко заметны. Вот почему использование продуманного шаблона resume template https://creativeresume.net/nanny-resume-template/ к примеру для няни, именно то, что необходимо, чтобы расставить правильно акценты в документе. Не забудьте включить определенные фразы, которые соответствуют условиям, указанным в объявлении о работе. Это покажет читателю, что вы понимаете, что включает в себя эта должность, и адаптировали свое резюме в соответствии с его требованиями. Если возможно, составьте резюме на одной странице. Однако, если у вас есть несколько публикаций или большой опыт работы, возможно, вам придется использовать две страницы.