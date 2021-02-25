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Как лучше проверить отзывы в интернете?

26.02.2021 00:37

Как лучше проверить отзывы в интернете?

Сейчас многие пользователи сети интернета перед покупкой товаров или услуг с какого-нибудь интернет-магазина или предлагаемых курсов онлайн, читают отзывы в сети. Это им необходимо для того, чтобы понять является ли магазин порядочным, или услуга, предлагаемая сайтом стоящей. Но часто они сталкиваются с неправдивыми отзывами. Почему так происходит – спросите вы? 

Об информации на сайтах

Не секрет что очень часто информация, которую мы получаем на различных порталах можно мягко назвать не очень корректной, или не точной. Все дело в том, что какой-либо ответственности за оставленные на определенном портале неправдивых отзывов, ни сайты, ни сами пользователи не несут. Об этом порталы постоянно напоминают своим посетителям, соответственно с них и взятки гладки!  На портале https://pravdatut.com/, вам помогут немного разобраться, как отличить правдивые отзыв от фейковых, так что обращайтесь!

Кто в основном пишет отзывы и рекомендации на сайтах?

Человек устроен так что все что есть хорошие у него в жизни воспринимается им как должное, ну а все негативное – это уже то, что выходит за рамки. Поэтому негативом чаще делаться, и их могут «вываливать» на различных продающих сайтах, которые не устраивают того или иного покупателя. Отзывы при этом, могут быть не только негативными, но и позитивными. Также их могут писать, как реальные покупатели, так и специально нанятые люди, которым платят за отзыв в независимости от того является ли он:

  • позитивный;
  • нейтральный
  • негативный.

Главное в принципе здесь не это, а то, как отличить правду от лжи? На сайте, о котором разговор, и на который указывает ссылка помогут вам разобраться в этом вопросе, так что заходите, если эта тема вам интересна.

Несколько советов по определению честных отзывов

Даже в том случае, когда у вас есть личный опыт определения и распознавания честных и нечестных отзывов, перед тем как осуществить дорогую покупку вам все-таки надо уделить им больше внимания. Если вы прочитали о товаре, который вы хотите приобрести много лесного от определенного покупателя, то вы можете напрямую с ним связаться. Ведь если отзыв не фейковый то, как правило человек может оставить свою электронную почту, с помощью которой можно с ним связаться. И если он действительно удовлетворен покупкой, то он это вам подтвердит при общении. 

Как вариант, вы можете самостоятельно создать пост в социальных сетях и попросить тех, кто у вас в друзьях поделиться впечатлениями о продавце где вы хотите осуществить покупку.

Еще одним способом узнать правдивость отзыва является обращение к:

  • родственникам;
  • знакомым;
  • друзьям.

Ведь именно они могут поделиться с вами своими впечатлениями от товара или услуг того или иного продавца. 

Так что обращайтесь на сайт компании. Здесь вам подскажут еще несколько вариантов проверки правдивости отзывов. И это вам поможет не попасть впросак при покупке! 

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