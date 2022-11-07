Как купить квартиру в новостройке в Москве?

Статистика показывает, что квартиры в новостройках Москвы выбирают все чаще — им отдают предпочтение современные целеустремлённые горожане, предпочитающие максимально эффективно распоряжаться собственными финансовыми ресурсами. Из этой статьи вы узнаете, как купить квартиру в новостройке, как уберечь себя от ошибок и избежать очень приятных сюрпризов в будущем.

Эксперты ведущих агентств недвижимости утверждают, что для приобретения квартиры в новостройке необходимо выполнить три последовательных шага:

сначала вам нужно проверить застройщика;

затем вам нужно проверить право собственности напрямую;

а также нужно убедиться, что последующая сделка купли-продажи будет законной.

Информацию о московских застройщиках теперь можно найти в Интернете — у подавляющего большинства строительных компаний есть официальный портал, на котором размещена актуальная информация, ответы на часто задаваемые вопросы и контактные данные для связи.

Для проверки сведений о юридическом лице достаточно запросить выписку из ЕГРЮЛ. Для этого можно обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться специальными сервисами в сети. При использовании онлайн-сервисов необходимый документ будет создан всего за несколько часов.

Второй шаг — проверка самой новостройки: получены ли все разрешения на строительство, есть ли строительная документация, идёт ли темп строительства в соответствии с графиком. Оцените, насколько здание готово к использованию и когда оно будет готово к введению в эксплуатацию.

Важнейший шаг — сбор пакета документов, необходимых для безопасного и законного проведения сделки купли-продажи: обратитесь к юристам, которые вас подробно проконсультируют и подскажут, какие документы следует собрать в конкретном случае.

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