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Как купить акции Apple (AAPL) на бирже

15.06.2020 19:55

Как купить акции Apple (AAPL) на бирже

AAPL является американской корпорацией, которая производит компьютеры, телефоны, аудио плееры, программное обеспечение. Инновационные разработки и эстетические дизайнерские решения помогли компании создать уникальную репутацию. На сегодня по информации журнала Форбс, Эппл занимает лидирующие позиции в списке среди лучших мировых работодателей. Акции Apple актуальны всегда и во все времена. Они очень популярны среди инвесторов и рост цены активов происходит на постоянной основе. Финансовая устойчивость корпорации не подлежит сомнениям.

Карточка компании

AAPL основали в апреле 1976 года, располагается в Америке (Калифорния), количество сотрудников составляет более 138 тысяч. Корпорация является первопроходцем в сфере компьютерной техники, современных систем, что имеют графический интерфейс. Сейчас Эппл самая дорогая корпорация за историю, которая превысила капитализацию ПетроЧина. Акции Эппл продолжают расти в цене, потому что разрабатывается новая продукция, принимаются перспективные решения и внедряются современные технологии.

Стоимость акций Apple (динамика цен)

По общим данным цена акций Эппл показывает движение затяжного тренда. Волатильность невысокая и не выходит за стандартные уровни. Ценовая динамика курса ц/б за десять лет непрерывно росла. Некоторые просадки иногда были (2008 год), но оставалась положительная динамичность. Сегодня стоимость акций Apple показывает новые ростовые волны. Повышение началось три года назад и на данный момент показатели в мае 2020 года – 305 долларов.

Где купить акции Эппл (AAPL)

Чтобы купить акции Apple, достаточно будет пройти регистрацию на брокерском сайте. После всех формальностей вы сможете участвовать в торговых процессах. Пополняйте ваш персональный счет и приобретайте активы корпорации на бирже. Брокерское учреждение выполняет только услуги посредника, продавать ц/б можно уже с другой конторой. График акций Apple показывает, что рост ц/б превалирует над ценовым снижением. На 2021 год эксперты делают оптимистичный прогноз акций Эппл и ожидают очередное повышение.

Как купить акции Apple на бирже или через брокера

Для приобретения активов обращайтесь в брокерскую компанию, что имеет доступ к зарубежным торговым биржам, американским площадкам. Посреднические фирмы РФ выступают в роли посредника между иностранным брокером и клиентом. Перед покупкой вы пополняете свой счет у посредника и устанавливаете на компьютер специальную программу, чтобы вести торговые процессы. Котировки акций Apple на сайте tradernew.pro, а дополнительной информацией вас может обеспечить форум трейдеров.

Что влияет на цену и стоит ли покупать акции Эппл

Главными причинами влияния на ценообразование активов этой корпорации являются:

  • спрос на выпускаемую продукцию;
  • доступная стоимость товаров;
  • рыночные настроения, изменения;
  • поведенческие факторы;
  • финансовая отчетность;
  • увеличение объемов производства.

Курс акций Apple, график, прогнозы и рекомендации есть на сайте tradernew.pro.

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