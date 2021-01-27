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Как криптовалюты, блокчейн и децентрализованные финансы входят в повседневную жизнь

27.01.2021 10:09

Как криптовалюты, блокчейн и децентрализованные финансы входят в повседневную жизнь

За последний год индустрия криптовалют сделала большой рывок в своем развитии. В условиях, когда необходимы быстрые и эффективные решения в критических ситуациях, технологии блокчейн раскрыли свой потенциал.

Несмотря, на невероятные финансовые показатели, самое интересное не на самом виду.

Цифры в крипто-индустрии за 2020 год

Все же пройдемся по основным наиболее показательным цифрам:

  • за последний год Bitcoin вырос с $7 тысяч до $ 40 тысяч

  • на данный момент рыночная капитализация Bitcoin более 700 миллиардов долларов

  • по капитализации Bitcoin опережает BMW, Ferrari, Spotify, Visa, Mastercard и многие другие компании “традиционного” сектора

  • суточный объем торгов Bitcoin (BTC) около $80 миллиардов

  • Ethereum, вторая по величине и значимости криптовалюта, преодолела свой исторический максимум $1 200

  • рыночная капитализация Ethereum в настоящий момент 140 миллиардов долларов, суточный объем торгов в районе $40 миллиардов

  • общая заблокированная стоимость в проектах децентрализованных проектах приближается к $23 миллиардам

  • 29 крупнейших компаний, которые инвестировали в криптовалюту, имею в управлении около 1 000 000 BTC (это примерно $40 миллиардов).

Децентрализованные финансы

Впечатляющие цифры выше, не так ли. И это на фоне общемирового кризиса, пандемии и прочих “радостей”. Тем не менее, именно сложные ситуации и события подталкивают искать альтернативные решения. Блокчейн как будто ожидал все эти годы свой звездный час. Суть технологий блокчейн и заключается в упрощении, доступности и открытости. Это дает большие преимущества и позволяет быстрее адаптироваться под необходимые условия.

В крипто-индустрии отдельно выделяют направление “децентрализованные финансы” (сокращенно DeFi). И, хотя, это разделение несколько размыто и условно, в основном к проектам DeFi относят децентрализованные биржи (DEX), сервисы/платформы для добычи и увеличения прибыли, сервисы предоставляющие займы.

Ниже речь пойдет о наиболее значимых проектах, которые спровоцировали стремительный рост DeFi. Об этих проектах более подробно на сайте новостей криптовалют NCC.

Uniswap – DEX биржа

Децентрализованная биржа Uniswap спровоцировала настоящий бум DeFi. Это первая биржа, которая предложила любому желающему размещать токены. Абсолютно бесплатное размещение и никаких “бюрократических” проволочек, как на централизованных биржах.

Хотя, Uniswap была запущена в 2018 году, именно в 2020 биржа добилась значительного успеха. Среднесуточный объем торгов вырос с $1 миллиона до $1 миллиарда.

Yearn.finance – комплексный сервис для работы с активами

В определенный момент среди пользователей в крипте начал появляться спрос на оптимизацию прибыли и более широких возможностей обращения с криптовалютными активами.

Раз у людей есть крипто-активы, то на них, как минимум, хочется заработать. До этого момента основным способом заработка являлся трейдинг. Хотя, трейдинг потенциально высокоприбыльный, но и более рискованный. К тому же, требует активного участия. Далеко не всем такой способ подходит.

Yearn.finance начал предлагать услуги из сферы классического банкинга. Возможность зарабатывать фиксированный стабильный процент со своих активов крипто-инвесторы оценили. То есть, компания объединила функции смарт контрактов и традиционных финансовых услуг, предоставив комплексную экосистему для инвесторов.

Проект начал набирать популярность и стал некоторым “золотым стандартом” в сфере оптимизации прибыли. Управляющий токен Yearn.finance (YFI) приближается к первой тридцатке наиболее популярных токенов в мире. С капитализацией под один миллиард долларов, YFI является вторым по стоимости после биткоина BTC. По состоянию на 8 января 2021 года один YFI стоит $35 тысяч.

Aave – кредитно/депозитный сервис

Aave — это децентрализованный финансовый протокол, который позволяет людям размещать и занимать криптовалюту. То есть, каждый может разместить свои крипто-активы и получать за это проценты (как депозит в банке). Также, пользователь сервиса имеет возможность получить кредит под залог своих активов.

Сервис запущен в ноябре 2017 года и достиг значительного успеха уже в 2020-м. За этот период компания пережила многочисленные проблемы, несколько обновлений протокола и ребрендинг.

Управляющий токен Aave начинал торговаться по цене около $2 и суточным объемом около $10 млн. В настоящее время AAVE стоит более $100 за один токен с рыночной капитализацией под полтора миллиарда долларов.

Топ-10 наиболее крупных компаний децентрализованного финансирования

  1. Maker — услуги кредитования
  2. Aave — услуги кредитования
  3. Uniswap — децентрализованная биржа
  4. Compound — услуги кредитования
  5. Curve Finance — децентрализованная биржа
  6. Synthetix — сервис синтетических активов (деривативы)
  7. SushiSwap — децентрализованная биржа
  8. Balancer — децентрализованная биржа
  9. Badger DAO — комплексные решения по активам
  10. RenVM — комплексные решения по активам

Блокчейн проекты финансового сектора предоставляют все больше возможностей для клиентов. Основные преимущества DeFi услуг, сервисов, платформ, заключаются в скорости внедрения инноваций, простоте и открытости, низкой стоимости (а то и вовсе бесплатно) сервисного обслуживания для клиента и возможности больше заработать.

Рынок традиционных финансовых услуг поджимает конкуренция со стороны инновационных блокчейн-компаний. При грамотном подходе регулирующих органов люди массово смогут иметь доступ к новым возможностям. А где конкурентная среда и свободный рынок, там всегда лучшие условия для клиента.

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