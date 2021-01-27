Как криптовалюты, блокчейн и децентрализованные финансы входят в повседневную жизнь

Как криптовалюты, блокчейн и децентрализованные финансы входят в повседневную жизнь27.01.2021 10:09
За последний год индустрия криптовалют сделала большой рывок в своем развитии. В условиях, когда необходимы быстрые и эффективные решения в критических ситуациях, технологии блокчейн раскрыли свой потенциал.
Несмотря, на невероятные финансовые показатели, самое интересное не на самом виду.
Цифры в крипто-индустрии за 2020 год
Все же пройдемся по основным наиболее показательным цифрам:
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за последний год Bitcoin вырос с $7 тысяч до $ 40 тысяч
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на данный момент рыночная капитализация Bitcoin более 700 миллиардов долларов
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по капитализации Bitcoin опережает BMW, Ferrari, Spotify, Visa, Mastercard и многие другие компании “традиционного” сектора
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суточный объем торгов Bitcoin (BTC) около $80 миллиардов
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Ethereum, вторая по величине и значимости криптовалюта, преодолела свой исторический максимум $1 200
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рыночная капитализация Ethereum в настоящий момент 140 миллиардов долларов, суточный объем торгов в районе $40 миллиардов
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общая заблокированная стоимость в проектах децентрализованных проектах приближается к $23 миллиардам
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29 крупнейших компаний, которые инвестировали в криптовалюту, имею в управлении около 1 000 000 BTC (это примерно $40 миллиардов).
Децентрализованные финансы
Впечатляющие цифры выше, не так ли. И это на фоне общемирового кризиса, пандемии и прочих “радостей”. Тем не менее, именно сложные ситуации и события подталкивают искать альтернативные решения. Блокчейн как будто ожидал все эти годы свой звездный час. Суть технологий блокчейн и заключается в упрощении, доступности и открытости. Это дает большие преимущества и позволяет быстрее адаптироваться под необходимые условия.
В крипто-индустрии отдельно выделяют направление “децентрализованные финансы” (сокращенно DeFi). И, хотя, это разделение несколько размыто и условно, в основном к проектам DeFi относят децентрализованные биржи (DEX), сервисы/платформы для добычи и увеличения прибыли, сервисы предоставляющие займы.
Ниже речь пойдет о наиболее значимых проектах, которые спровоцировали стремительный рост DeFi. Об этих проектах более подробно на сайте новостей криптовалют NCC.
Uniswap – DEX биржа
Децентрализованная биржа Uniswap спровоцировала настоящий бум DeFi. Это первая биржа, которая предложила любому желающему размещать токены. Абсолютно бесплатное размещение и никаких “бюрократических” проволочек, как на централизованных биржах.
Хотя, Uniswap была запущена в 2018 году, именно в 2020 биржа добилась значительного успеха. Среднесуточный объем торгов вырос с $1 миллиона до $1 миллиарда.
Yearn.finance – комплексный сервис для работы с активами
В определенный момент среди пользователей в крипте начал появляться спрос на оптимизацию прибыли и более широких возможностей обращения с криптовалютными активами.
Раз у людей есть крипто-активы, то на них, как минимум, хочется заработать. До этого момента основным способом заработка являлся трейдинг. Хотя, трейдинг потенциально высокоприбыльный, но и более рискованный. К тому же, требует активного участия. Далеко не всем такой способ подходит.
Yearn.finance начал предлагать услуги из сферы классического банкинга. Возможность зарабатывать фиксированный стабильный процент со своих активов крипто-инвесторы оценили. То есть, компания объединила функции смарт контрактов и традиционных финансовых услуг, предоставив комплексную экосистему для инвесторов.
Проект начал набирать популярность и стал некоторым “золотым стандартом” в сфере оптимизации прибыли. Управляющий токен Yearn.finance (YFI) приближается к первой тридцатке наиболее популярных токенов в мире. С капитализацией под один миллиард долларов, YFI является вторым по стоимости после биткоина BTC. По состоянию на 8 января 2021 года один YFI стоит $35 тысяч.
Aave – кредитно/депозитный сервис
Aave — это децентрализованный финансовый протокол, который позволяет людям размещать и занимать криптовалюту. То есть, каждый может разместить свои крипто-активы и получать за это проценты (как депозит в банке). Также, пользователь сервиса имеет возможность получить кредит под залог своих активов.
Сервис запущен в ноябре 2017 года и достиг значительного успеха уже в 2020-м. За этот период компания пережила многочисленные проблемы, несколько обновлений протокола и ребрендинг.
Управляющий токен Aave начинал торговаться по цене около $2 и суточным объемом около $10 млн. В настоящее время AAVE стоит более $100 за один токен с рыночной капитализацией под полтора миллиарда долларов.
Топ-10 наиболее крупных компаний децентрализованного финансирования
- Maker — услуги кредитования
- Aave — услуги кредитования
- Uniswap — децентрализованная биржа
- Compound — услуги кредитования
- Curve Finance — децентрализованная биржа
- Synthetix — сервис синтетических активов (деривативы)
- SushiSwap — децентрализованная биржа
- Balancer — децентрализованная биржа
- Badger DAO — комплексные решения по активам
- RenVM — комплексные решения по активам
Блокчейн проекты финансового сектора предоставляют все больше возможностей для клиентов. Основные преимущества DeFi услуг, сервисов, платформ, заключаются в скорости внедрения инноваций, простоте и открытости, низкой стоимости (а то и вовсе бесплатно) сервисного обслуживания для клиента и возможности больше заработать.
Рынок традиционных финансовых услуг поджимает конкуренция со стороны инновационных блокчейн-компаний. При грамотном подходе регулирующих органов люди массово смогут иметь доступ к новым возможностям. А где конкурентная среда и свободный рынок, там всегда лучшие условия для клиента.
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