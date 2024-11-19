Как Колибри клининг привели мою дачу в порядок: впечатления после уборки

Генеральная уборка квартиры – очень утомительное занятие, а если еще и нужно привести в порядок дачу к сезону, не хочется и начинать. Но и обходить стороной эти процедуры не получится, мы, например, большую часть лета всегда проводим за городом. Раньше приходилось ехать всей семьей в выходные и тратить их полностью на уборку. Недовольные дети и раздраженные взрослые в плохом настроении наводили порядок, на это уходил целый день, а то и больше.

В конце концов мы устали от бесконечных ссор из-за уборки и решили делегировать мероприятие. Подобрать профессиональную компанию оказалось делом непростым. Одни не выезжали за город, другие выставляли немыслимый счет за услуги. В итоге мы остановились на “Колибри-клининг”. Сразу скажу, что я не пожалела о нашем решении, а члены семьи так вообще пришли в полный восторг.

Почему клининг лучше

У нас двухэтажный домик за городом, хоть и не очень большой, но вполне вместительный. Есть две лестницы, высокие потолки, чердак, подсобные помещения. Привести все это в порядок самостоятельно конечно можно, но результат вряд ли будет безупречным. Даже когда мы проводили за уборкой весь день, все равно потом находили огрехи. То поленились помыть окошко чердака, то не смогли добраться до высокого угла, чтобы снять паутину. Клинеры приезжают бригадой, привозят технику, оборудование, чистящие средства и качественно отмывают весь дом, включая террасу. Они не пропускают никаких участков, не откладывают очищение на потом.

Генеральная уборка дачи от “Колибри”

Фактически генеральные процедуры на даче отличаются от квартиры только местом, площадью и особенностью некоторых помещений. Клинеры обеспыливают все поверхности, чистят полы, мебель, ковры, технику, решетки вентиляции, осветительные приборы, зеркала, полируют стекла. У нас на первом этаже в одной из комнат есть панорамное окно в пол – его мытье всегда вызывало у меня больше всего негативных эмоций. Мастера из клининга справились с задачей быстро и очень эффективно. Мы с мужем в это время занимались садом, дети играли.

Во время профессиональной уборки порядок наводится не визуальный, чем обычно грешит самостоятельный клининг. Бригада старается добиться максимально возможной чистоты на каждом участке. Их задача убрать пыль, загрязнения и пятна, уничтожить бактерии, плесень. После процедур от “Колибри” дача стала не просто чистой, но и безопасной. Для аллергиков этот момент крайне важен.

Специалисты приехали на объект с полным арсеналом необходимых им инструментов. У нас в ходу в основном были ненужные тряпки и швабры – это очень сильно влияет на качество. Моющие средства тоже привозят с собой, причем для каждой поверхности – разные. Не стоит недооценивать профессиональное оборудование, с ним уборка проходит быстрее, а результат приятно удивляет. Покупать и везти с собой парогенераторы, роторы, моющие пылесосы, аппараты с высоким давлением, ионизаторы – расточительно и сложно. А без этого набора добиться идеальной чистоты невозможно.

Поддержание чистоты после генеральной уборки дачи

Самое большое преимущество профессионального клининга – простота поддержания порядка после него. Клинеры “Колибри” дали мне ряд полезных рекомендаций, которыми я теперь всегда пользуюсь:

регулярную уборку нужно проводить раз в неделю, не откладывать, чтобы загрязнения не превратились в сложные и не увеличивался фронт работ;

если не хочется тратить день на уборку, разделите обязанности понемногу на каждый день – сегодня вытерли пыль, завтра помыли полы;

проветривайте комнаты, на даче часто повышается влажность, нужно предотвратить развитие сырости и плесени;

периодически проводите обработку поверхностей в санузле и ванной антисептическими составами;

используйте полироли для мебели с эффектом антистатика;

не ходите по дому в обуви, всегда разувайтесь на пороге.

Как выбрать клининговую компанию

Рынок клининговых услуг сегодня очень разнообразный, что затрудняет выбор. Мы начали с изучения отзывов на разных площадках. Если компания заботиться о своей репутации, то не оставляет без внимания отклики, старается обеспечить обратную связь. Проверьте сайт – достаточно ли полно представлены документация, контактная информация, насколько легко связаться с менеджером. Большое значение имеет наличие сертификатов на моющие средства.

Не последнюю роль играет ценовая политика. Насторожить должна стоимость намного выше и ниже рыночной. Обратите внимание на список услуг, если компания не специализируется на уборке частных домов и дач, лучше отказаться от нее. Наличие бесплатной консультации, постоплаты, страхования имущества говорят в пользу агентства.

Все эти показатели были мною оценены, прежде чем принять окончательное решение. “Колибри-клининг” устроил по всем параметрам и полностью оправдал доверие. Теперь проблема уборки дачи до начала сезона и после его окончания для нас решена. Самостоятельно делать это больше нет желания. Один раз увидев результат работы высококлассных клинеров, уже не хочется соглашаться на меньшее и обременять себя бытовыми заботами. Дача наконец стала территорией отдыха!