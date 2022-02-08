Как изменилась полиграфическая продукция в Новом году

Типография «Цифра Р» более тринадцати лет занимается оказанием широкого спектра полиграфических услуг. В Новом году полиграфическая продукция компании изменилась, в соответствие с меняющимися нуждами потребителей.

Использование дизайнерских бумаг при печати

Сегодня при печати Типография Цифра-Р использует уникальную дизайнерскую бумагу:

Environment — американская бумага, при изготовлении которой применяются природные элементы естественной среды, вдохновляющие производителей в течение работы;

Color Copy — австрийская бумага высокого качества, идеального белого оттенка, низкотоксичная, высокоэкологичная, позволяющая получать уникальные фотографии;

Majestic – итальянская бумага, гладкая, роскошная, имеющая двустороннее металлизированное покрытие, подходящая для всех типов послепечатной обработки.

Colorplan – английская бумага, обладающая широким спектром цвета, текстуры и плотности, используемая в графическом дизайне и изготовлении рекламных продуктов.

Применение тиснения, цифрового фольгирования

Цифровое фольгирование, самая широко распространенная сегодня технология, представляющая собой альтернативу классическому тиснению фольгой. Печать фрагментов изображения, которые предстоит покрыть фольгой, выполняют на цифровых печатных машинах. Фольга под горячим валом наносится тонким слоем, припекаясь на тонере.

Ряд достоинств цифрового фольгирования неоспорим – это способность переносить множество самых тонких и сложных изображений, текстов на печатную продукцию. Процедура очень быстрая и недорогая даже при небольших тиражах.

Использование офсетной, цифровой печати для нанесения полноцветного изображения

Особенность полноцветной печати — в настоящем богатстве полутонов, насыщающих полиграфическую продукцию. Важное достоинство офсетной технологии состоит в возможности выполнять печать высокого класса больших размеров. Для клиентов печатают стикеры, используемые в рекламе, при изготовлении которых применяют офсетные аппараты и цифровое оборудование.

Компания непрерывно совершенствуется и растет. Неизменным остается основной принцип работы: самый высокий уровень качества и максимально возможная скорость изготовления полиграфической продукции. Обратившимся в «Цифра Р» клиентам, сотрудники компании всегда помогут в решении их задач.