Как избавиться от запаха дыма в помещении

От запаха дыма избавиться порой непросто. Он въедается в обивку мебели, текстиль, одежду и т.д., тем самым раздражая и порой даже вызывая плохое самочувствие обитателей помещения. Особенный дискомфорт доставляет табачный дым, дым от пригоревших продуктов и т.д. Запах от него остается в кондиционерах и фильтрах, надолго снижая качество воздуха в квартире.

Существуют способы, помогающие избавиться от запаха дыма, которые можно использовать самостоятельно. Они эффективны и действенны при обычном бытовом задымлении. Однако если ситуация более сложная, всегда можно обратиться в клининговую компанию, где стоимость клининговых услуг в СПб не такая уж и большая.

О том, как избавиться от запаха дыма, используя специальные средства и несложные манипуляции — в этой статье.

Что может пригодиться

Инвентарь:

Стиральная машина;

Сушилка или бельевая веревка;

Небольшие емкости;

Пылесос;

Салфетки из микрофибры;

Стремянка;

Швабра.

Средства:

Стиральный порошок;

Сода;

Белый уксус;

Бура;

Гель для мытья посуды.

Последовательность действий

Впустите в квартиру свежий воздух.

Это первое, что необходимо сделать, чтобы нейтрализовать запах дыма. Исключение — если источник дыма находится вовне — на улице, например, лесной пожар или другое возгорание. Далее надо включить вытяжки и вентиляторы. Рядом с открытым окном тоже можно расположить вентилятор, чтобы воздух активнее циркулировал.

Постирайте все, что можно.

Здесь имеется в виду текстиль, чехлы для мебели шторы, коврики и т.д. — все то, что активно впитывает дым. При стирке используйте сильный порошок с активными гранулами, который способен удалять запахи. Далее вещи необходимо развесить для сушки на свежем воздухе и проветривания.

Вещи, которые постирать нельзя, соберите отдельно и вынесите на улицу, чтобы они подольше побыли на открытом воздухе и утратили запах дыма. Однако может произойти и так, что такие вещи придется сдать в химчистку — это тоже хороший выход из ситуации.

Поработайте со стенами и потолком.

На швабру наденьте салфетку из микрофибры, смоченную в растворе 50 мл белого уксуса, 1 ч л жидкости для мытья посуды в 1 литре теплой воды. Обработайте таким образом потолок, потом стены. Раствор лучше менять почаще, чтобы не распространять грязь.

Окна тоже следует помыть, если запах достаточно сильный — они могут покрыться маслянистой пленкой от дыма. Сделайте это при помощи раствора дистиллированного белого уксуса в воде в равных пропорциях.

Уделите внимание мебельной обивке и коврам.

Здесь самыми эффективными приборами будут пылесос и пароочиститель для ковров. Если ситуация не такая критичная, то вполне хватит воздействия пылесосом и далее обработки ковра порошком соды — просто посыпав его на ворс и оставив так на всю ночь. Сода впитает неприятный запах, а на утро еще раз пройдитесь по ковру пылесосом, далее удалите вакуумный пакет и выбросите его.

Соду также следует использовать для удаления запаха дыма с обивки мебели. Аналогично обработайте ее содовым порошком. Подождите несколько часов, далее пропылесосьте. Если не хотите заморачиваться, можно просто применить спрей для освежения тканей.

Помойте напольное покрытие.

Ламинат, плитка, паркет тоже могут пропитаться дымным запахом. Чтобы избавиться от него — помойте полы раствором уксуса. Однако следует помнить, что такой способ подходит не для всех покрытий — натуральный камень и дерево так обрабатывать нельзя.

Универсальные чистящие средства тоже могут помочь.

Его вполне можно использовать для протирания шкафов, столешниц, полок, мебели с твердыми поверхностями, чтоб нейтрализовать неприятный запах дыма.

Деревянные поверхности обрабатывайте мягким мыльным раствором, чтобы не разрушить структуру материала.

Замените фильтры кондиционеров

Вытяжка и кондиционеры принимают запахи на себя, поэтому фильтры надо обязательно чистить и заменять. Рассмотрите возможность установки угольного фильтра, который способен поглощать запахи.

Протрите решетки вытяжки от жирных следов дыма. Поменяйте и фильтры у очистителей воздуха, если пользуетесь такими.

Бытовые средства в борьбе с последствиями задымления

Как обычно могут помочь доступные всем и при этом эффективные средства. Вот некоторые из них:

Дистиллированный белый уксус.

Это средство способно нейтрализовать дымный запах, так как его молекулы связываются с летучими соединениями в воздухе и схватывают их, испаряясь. Установите в разных частях комнаты миски с уксусом и скоро почувствуете, что дышать стало легче.

Остатки сваренного кофе.

Кофейная гуща, содержащая азот, помогает избавиться от неприятного запаха, витающего в воздухе. Можно поступить аналогично — расставить емкости с кофе по комнате, тем самым помогая воздуху освободиться от дымного запаха.

Пищевая сода.

Являясь щелочью, сода способна поглощать неприятные “ароматы“, запах дыма — не исключение.

Когда нужна профессиональная помощь?

Если вы перепробовали все доступные средства, а запах по-прежнему сохраняется, или задымление было слишком интенсивным, то, возможно, стоит обратиться к специалистам. Они проведут оценку качества воздуха и применят специальное оборудование для его очистки. Чаще всего это генераторы озона. В некоторых ситуациях наносят слой герметика на полы и стены для удаления запаха перед отделочными работами.

Полезная информация

Если запах дыма не сильный, то он обычно полностью нейтрализуется за 2-3 суток при условии качественной вентиляции. Можно ускорить процесс, применяя способы очистки, описанные выше. Но если “аромат” очень навязчивый, без вмешательства профессионалов не обойтись.

Эффективными домашними средствами для очистки воздуха от неприятного запаха являются сода, кофейная гуща, активированный уголь, уксус. Специалисты применяют генераторы озона, а также гидроксила. Если использовать уксус для нейтрализации запаха, то он полностью поглотит его за несколько часов. Время воздействия может увеличиться до суток, в зависимости от количества уксуса и интенсивности запаха.

Так или иначе, дышать воздухом, который содержит вредные примеси, небезопасно. К тому же долгое пребывание в помещении с дымом может неблагоприятно сказаться на самочувствии и состоянии здоровья. Может возникнуть удушье, приступы кашля, тошноты и т.д. Необходимо принимать меры как можно скорее.

Дышать полной грудью у себя дома — вполне понятное желание, и если возникают сложности с этим из-за запаха дыма, это может серьезно нарушить комфорт пребывания к собственной квартире. И если на одни причины этого запаха мы повлиять можем (например, не курить в квартире), то другие вне нашей власти (когда поблизости произошло возгорание). К счастью, с этой проблемой справиться можно своими силами, если дымный “аромат” не такой интенсивный. А если ситуация требует более серьезного подхода, вы можете обратиться в специализированную службу.

Компания Колибри — один из лучших вариантов. Специалисты помогут вам полностью нейтрализовать неприятный запах и вернуть квартире свежий и чистый воздух. Персонал использует профессиональное передовое оборудование, так что вы можете быть спокойны за качество работ. Если не уверены в своих силах, то не стоит тянуть — обращайтесь к специалистам Колибри клининг как можно скорее, чтобы не отравлять себе жизнь в прямом и переносном смысле этого слова.