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Как использовать социальные сети для бизнеса?

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Содержание
  1. Какую социальную сеть выбрать бизнесу?
  2. Как отвечать во всех соцсетях сразу?
  3. Итог

Социальные сети для бизнеса

Можете себе представить мир без социальных сетей? Вот и более 4 млрд человек по всему миру не могут. В России соцсетями тоже пользуются довольно активно. Каждый месяц пользователи создают более 1 млрд сообщений. Чаще всего выбирают VK, Instagram, Одноклассники и Facebook.

Все бизнесы: от местного салона красоты до гигантских холдингов — стараются обозначить свое присутствие на разных площадках. Согласитесь, кажется странным, когда у компании нет аккаунта хотя бы в Instagram. Малый бизнес вообще отказывается от сайтов и полноценно заменяет их страничками в соцсетях. А среднему и крупному бизнесу аккаунты приносят дополнительный трафик на сайт, то есть новых клиентов.

Какую социальную сеть выбрать бизнесу?

Вконтакте (73 млн пользователей в России)

Это идеальная социальная сеть для бизнеса. Здесь вы найдете представителей всех сфер: от онлайн-обучения до крупных застройщиков и банков, от небольших мастерских до медицинских учреждений.

Instagram (54 млн пользователей в России)

Как мы уже писали выше, страницы в Instagram сейчас нет только у ленивого. На этой площадке отлично себя чувствует инфобизнес, личные бренды, магазины одежды, косметики, ювелирных изделий. Грубо говоря, все, для кого важно зацепить взгляд, продать красивую картинку.

В последние годы Instagram активно движется в сторону полноценной площадки для электронной торговли. Во многих странах, в России в том числе, запущены Shopping Tags, инструмент “Магазин” с возможностью создать витрину с товарами. Также анонсированы: визуальный поиск через камеру, новый рекламный формат Shop Ads, а оплату можно будет принимать внутри приложения. Вот такая серьезная угроза маркетплейсам.

Одноклассники (46,5 млн пользователей в России)

Самый крупные сегменты аудитории 25-34 года (25%) и 35-44 года (28%). Плюс, пользователи Одноклассников уже привыкли делать покупки внутри соцсети. Они покупают подарки друзьям, за оплату делают свои аккаунты невидимыми, ставят оценки “5+” и покупают другие опции.

У соцсети есть своя рекламная платформа MyTarget, а вот конкуренция очень не высокая. Так что если вы еще не там, стоит задуматься, а не упускаете ли вы потенциальных покупателей.

Facebook (39,7 млн пользователей в России)

Это одна из самых универсальных социальных сетей для бизнеса. Здесь вы встретите успешные кейсы B2B-сегмента, автомобильной сферы, ecom, недвижимости и многих других сфер.

Как отвечать во всех соцсетях сразу?

Ваше решение — агрегатор социальных сетей Umnico. Всего за 5 минут вы сможете подключить все каналы коммуникации к сервису, а все обращения будут отображаться в едином окне.

Вам также будут доступны: уведомления, быстрые ответы, горячие клавиши, теги, статусы, воронки, аналитика и еще много-много полезных фишек, которые помогут автоматизировать работу поддержки.

Итог

Если сомневаетесь, с какой социальной сети начать, начните работать сразу со всеми! Создавайте качественный контент и анализируйте работу каждой из них. Со временем вы найдете для себя идеальную формулу успеха.

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