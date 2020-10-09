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Как использовать самовар?

09.10.2020 18:08

Как использовать самовар?

Как выглядит самовар знают все. Это едва ли не один из главных символов России, да и всего постсоветского пространства. Но дело в том, что знать как выглядит самовар и уметь им пользоваться — это не одно и то же.

Самовары в России и мире

Самовар — это очень старое изобретение человечества. В том виде, котором мы его знаем, его изобрели не русские бояре, которые вообще без самовара обходились, а древние римляне. Которые изобрели много всего, завоевали полмира и заодно сумели создать теоретическую базу, на которой держится современная цивилизация.

Хотя, с другой стороны, до электрических розеток они не додумались, поэтому им и пришлось придумывать довольно сложный в эксплуатации самовар, а не использовать электрический. Который гораздо проще и удобнее. Если кто-то в этом сомневается, то на сайте https://www.samovarnie-tradicii.ru/collection/samovary-elektricheskie можно выбрать электрический самовар и убедиться самостоятельно.

Итак, электричества не было, а воду греть было надо. При этом, желательно не спалив при этом дом. Конструкция устройства, в котором жаровня с лучиной или углями находится в безопасном и удаленном от емкости с водой коробе, напрашивалась сама собой. Научившись делать сложные бронзовые изделия, люди придумали соединить емкость для воды с:

  • внешней емкостью
  • мини-жаровней
  • снимающейся крышкой (иногда с трубой).

Между внешней стенкой и стенкой бака с водой был промежуток, достаточный для прохода воздуха. Римляне подогревали воду на угле, но можно было использовать лучину. После того, как вода вскипала, тлеющие снизу угли не давали им остыть.

Эта конструкция самовара делала не бессмыслицей его раздувание «сапогом», раздували угли, а заодно в жаровню подкладывалось новое топливо.

Современные самовары

Внешний вид современных самоваров сделал ненужным наличие жаровни. Так что большее право называться наследниками самоваров имеют туристические горелки. Так бы оно и случилось, если бы самовар неожиданно не превратился в Российской Империи из утилитарного предмета в произведение искусства. Их стали расписывать, богато украшать.

Кстати, современная форма «русского» самовара прижилась не сразу. И придумана именно как копия античных амфор. А до этого на горелке можно было увидеть даже горизонтальный бочонок, никаких проблем с этим не возникало.

Потом логично появились керосиновые самовары, которые, как и керосинки, дотянули до середины 20 века. В дальнейшем СССР сделал из него узнаваемый по всему миру сувенир. Подсидели, так сказать, древних римлян.

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