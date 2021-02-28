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Как искать скидки на ALIEXPRESS

28.02.2021 11:25

Как искать скидки на ALIEXPRESS

Уже довольно давно AliExpress является самым популярным интернет-магазином в России, ведь на этой площадке можно отыскать самые дешевые товары, которые не будут уступать по качеству местным брендам. Однако даже здесь можно прибегнуть к небольшим хитростям, чтобы сократить стоимость покупки до минимальной. 

Раздел «Товары до 5$»

В этом разделе можно отыскать абсолютно все, начиная от косметики и кончая кухонными приспособлениями. Товары стоят преимущественно до 350 р, а большинство можно приобрести до 200 р. Самые популярные товары находятся в разделе «Бестселлеры». 

Большинство людей отвергают ассортимент данного раздела, подсознательно подозревая, что за такую низкую цену нельзя отыскать что-то качественное. Однако суть в том, что на этой площадке товары продаются практически без наценки. Чтобы откинуть все опасения и окончательно решить, стоит ли приобретать ту или иную вещь, можно ознакомиться с отзывами других покупателей. 

Раздел «Горящие товары» 

Этот раздел обновляется трижды в неделю и содержит товары с самыми низкими ценами за последние 30 дней. Количество продукции ограничено, поэтому нужно регулярно заходить на сайт и проверять ассортимент, чтобы ничего не упустить. 

В данном разделе есть и небольшие магазинчики, и крупные фирмы, которые обзавелись репутацией и популярностью. На сайте https://aliradar.com/hot-products можно найти горящие товары с алиэкспресс, которые не ударят по семейному бюджету. 

Раздел «Lowcoster»

В основном здесь обитают российские покупатели, так что площадка ориентирована на них, поэтому и акции осуществляются в российской валюте. На дешевые товары, как рассудили создатели маркетплейса, всегда будет спрос. Ведь сэкономить хотят не только студенты и молодые люди до 25 лет, но и те пользователи, которые совершают покупку впервые, и просто осторожные покупатели.

Здесь можно отыскать качественные и недорогие вещи преимущественно до 600 р. Одежда стоит от 600 до 200 р, а декор дома, косметика и мелкие аксессуары можно приобрести за 100-200 р. 

«Скидка дня» и шок-цена на Tmall

Tmall ― это популярная торговая площадка, где ежедневно можно увидеть товары по специальным ценам. Часто в этот список попадают различные гаджеты, например, новенький смартфон можно купить в два раза дешевле его первоначальной стоимости. Порой продавцы ради положительных отзывов, хвалебных комментариев и поднятия имиджа могут работать себе в убыток. Таким образом они запускают «сарафанное радио», вследствие чего к ним приходят новые покупатели.  

На этой площадке есть специальный раздел «Скидка дня», где цены могут упасть на 50%. Однако ухватить желанную покупку по привлекательной цене можно только в течение суток, потому что затем скидка повышается. Подборка с товарами обновляется ежедневно. Чтобы быть в курсе новинок и скидок, можно подписаться на новостную рассылку. 

Как покупать вещи еще дешевле

На известной торговой площадке можно покупать вещи еще дешевле, если учитывать следующие нюансы:

  • применять купоны;
  • участвовать в программе лояльности;
  • покупать товары с бесплатной доставкой;
  • следить за акциями и распродажами.

При использовании приложения предусмотрены другие хитрости. Например, если объединиться с другом, можно купить товар со скидкой до 90%. Об этом можно узнать подробнее в разделе «Скидки на двоих». 

Если делиться ссылками в социальных сетях, это тоже принесет свою пользу, ведь с покупки, которая совершилась при переходе через ссылку, начисляется приятный бонус. Сумма достигает максимальных размеров в тот момент, когда по ссылке приобрел товар незарегистрированный пользователь.  

Скидки на известном сайте только новичкам кажутся чем-то невероятным. Продвинутые пользователи уже давно в курсе, где искать скидки, как выгоднее купить ту или иную вещь, и как за счет грамотного подхода к приобретению товара повысить качество своей жизни. 

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