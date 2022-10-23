Как интернет-магазину организовать доставку товаров

Важным этапом взаимодействия экономического субъекта с клиентами является доставка. Ее удобство и скорость выполнения напрямую влияют на принятие решения о покупке. Интернет-магазинам, которые хотят расширить географию присутствия, стоит воспользоваться услугами логистической компании. При сотрудничестве на постоянной основе обязательно заключается договор, в котором указываются основные моменты – ответственность предприятия за целостность продукции, сроки отправки товара заказчикам и передачи денег продавцу, стоимость обслуживания.

Преимущества доставки с помощью логистической компании

Работа с логистической компанией дает возможность найти новые каналы сбыта, т.е. заниматься продажами не только в своем городе, но и в других регионах РФ, а также за границей. При этом предприятие предоставляет полный пакет услуг – упаковку товара с учетом его типа, получение необходимых сертификатов, страхование и т.д., поэтому владелец интернет-магазина сможет сосредоточиться на ведении своего бизнеса, не беспокоясь о внезапных проблемах.

Надежный партнер по логистике использует авиаперевозку грузов, что позволяет ему доставлять даже самую хрупкую и дорогостоящую продукцию без повреждений. Авиадоставка может сочетаться с автомобильными и железнодорожными перевозками.

Ключевые факторы при выборе исполнителя

Для повышения лояльности клиентов владельцу интернет-магазина необходимо в первую очередь считаться с их потребностями в сфере доставки. Если при поиске партнера учитывать только его ценовую политику, можно упустить важные детали, которые отрицательно повлияют на репутацию сайта.

При подборе логистической компании следует обратить внимание на такие моменты:

Известность и опыт работы на рынке.

Географический охват (города, регионы, страны, в которых проживает целевая аудитория). Скорость выполнения заказов. Наличие и удобство расположения терминалов. Минимальный и максимальный вес доставляемых грузов (соответствие этих значений специфике реализуемой продукции). Уровень клиентоориентированности – работа в выходные, возможность проверки посылок, наличие функции оповещения о прибытии товара и т.д.

Надежные логистические компании гарантируют полное соблюдение коммерческих интересов потребителей. Они всегда доставляют товары озвученные сроки. Благодаря этому интернет-магазин сможет добиться роста продаж и повышения доходов.