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Как иностранная компания защищает бизнес?

07.10.2020 11:09

Как иностранная компания защищает бизнес?

Предприниматели понимают зачем нужна иностранная компания, если речь идет о международном бизнесе. Однако зачем нужно регистрировать фирму за границей, если ведешь бизнес в основном в России?

Причин для такого решения несколько:

  • Защитить бизнес от рейдеров и мошенников;
  • Упростить/начать экспорт;
  • Выйти на международный рынок;
  • Открыть иностранный счет.

Подробнее по каждому пункту.

Защитить бизнес от рейдеров и мошенников

И хотя лихие 90-е позади, остаются лица, которые хотят прибрать чужой бизнес к рукам и не всегда законно. Усложнить задачу рейдеру можно, если перевести компанию или выведя основные активы за рубеж. Права собственности, разработки, даже фактическое управление.

Перехватить такую компанию в разы сложнее и большинство мошенников уйдет.

Упростить/начать экспорт

Получать доход в твердой валюте – как вам такая постановка задачи? Вы знаете, что творится с курсом, а значит заинтересованы. Экспорт товаров и услуг позволит получать прибыль от иностранцев. Можно делать это напрямую из России, но проще, а иногда и дешевле, если зарегистрировать иностранную компанию.

Выйти на международный рынок

Вы в целом можете заинтересоваться работой на международном рынке. Предлагать те же или иные товары и услуги. Если ваша цель рынки ЕС, США, Азии, то без иностранной компании будет тяжко.

Открыть иностранный счет

Иностранный счет упрощает международные расчеты, ускоряет процесс, снижает бюрократическую нагрузку. Открыть его вне страны регистрации компании с каждым годом становится труднее. А вот для иностранной компании это не только возможно, но и выгодно.

Как открыть иностранную компанию и защитить бизнес от мошенников и экономических неурядиц? Изучить портал InternationalWealth.info – крупнейшей в области международной защиты активов.

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