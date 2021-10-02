Как играть в букмекерской конторе и выигрывать. На примере БК Фонбет

Каждый беттор стремится разбогатеть на любимом деле. Задача — правильно предсказать исход матча или конкретного события в нем. Новичкам кажется, что это просто. Но, как показывает практика, на дистанции плюсовать могут лишь единицы. В этой статье разберемся, как обыграть букмекерскую контору и, что еще более важно, как не оставить там все сбережения. За основу возьмем ставки на спорт в Фонбет. Это компания с многолетним опытом предоставления услуг на рынке беттинга и тысячами положительных отзывов. Здесь новичок найдет свой вид спорта, на котором сможет научиться плюсовать.

Можно ли заработать

В эпоху интернета и бесконечных возможностей обогатиться можно. Но, как и любой бизнес, букмекерская контора не потерпит лени и расхлябанности. Должна быть система игры, с помощью которой игрок действует по выгодным для себя условиям. Чаще всего БК предлагает ставку с равными шансами на проход (50 на 50). Это может быть тотал или фора, с одинаковыми или близкими коэффициентами. Но благодаря хорошему и детальному анализу можно увеличить свои шансы на заработок. Новички полагаются на свои ощущения, что в корне неправильно. Нужно много работать и постепенно улучшать свой скилл.

Еще 5–10 лет назад вся необходимая информация была в дефиците. Сейчас существует бесчисленное количество полезного контента, благодаря которому раскрутить счет стало куда проще. Все что требуется от новичка, это дисциплина в обращении с деньгами и усидчивость для обработки информации. Тогда выигранных пари и счастливых бетторов станет куда больше.

Как заработать

Размер заработка прямо пропорционален затраченным силам. Чем больше игрок букмекерской конторы будет анализировать и учитывать всяческие факторы, тем больше шансов на успех. В первую очередь должен стоять вопрос — как обыграть букмекерскую контору? Для этого нужна стратегия игры, которая начнет приносить доход на дистанции. Это не только умение находить валуй по ставкам, но также и финансовая грамотность, самодисциплина и много другое.

Кто может заработать

Чтобы обыграть линию, не нужен талант. Получать прибыль может кто угодно. Новичок благодаря работе над ставками становится опытнее, начинает контролировать процессы анализа и постепенно превращает риск в прибыль. Оступаются все, но только единицы учатся на своих ошибках и превращают свой опыт в заработанные средства.

Что нужно для заработка

Мнение, что обыграть линию можно с помощью математики и больше никак, уже себя изжило. В интернете есть куча сервисов, статистики, новостей и другой инсайдерской информации, так что при желании можно научиться обыгрывать БК, абсолютно не разбираясь в отдельных аспектах. Сделки должны вмещать в себя максимум анализа, тогда выигрывать станет легче. Штат экспертов в основном полагается на статистику прошлого, а игрок обязан добавлять еще и человеческий фактор, учитывать мотивационные моменты и включать небольшой процент случайности. Все знают фразу «везет лучшим». Но, на самом деле, они сделали так, чтобы им повезло.

С какой суммы начать

Единственно правильной суммы для ставок нет. Главное условие — денежных средств должно быть столько, сколько бы хватило на 20, 30, 50 или 100 пари. Чем больше, тем дольше протянет бюджет, и больше шансов остаться в деле. Это связано с дисперсией, которая способна принести 5,10 или 20 проигрышей подряд. И вашего банкролла должно хватить, чтобы она его не забрала полностью. Если у вас 1 000 рублей, делайте ставки на сумму не более 50 рублей. Если банкролл позволяет распорядиться 100 000 рублями, тогда ставить можно по 1 000 или 2 000.

Советы по распределению финансов

Финансовой грамотности нужно учиться. Существует множество стратегий, как растянуть свой банк на большее число сделанных ставок. Но новички предпочитают агрессивные стратегии, из-за которых нередко отдают все до последней копейки. Поэтому советуем разбивать свой банк на максимально возможное число пари. Выигрывает в конечном итоге тот, кто бережнее относится к своим средствам.

Как рассчитать прибыль

Уже разобрались, что клиенты в попытке обыграть БК сильно рискуют ради заработка. Теперь посмотрим, как рассчитать потенциальную прибыль. На практике все просто. Нужно сумму ставки умножить на предложенный букмекерской конторой коэффициент. Например, клиент поставил 1 000 рублей на победу Баварии за 1.34. Возможная выплата будет иметь следующий вид: 1 000*1.34= 1 340 рублей. С экспрессом чуть иначе. Тогда несколько коэффициентов перемножаются между собой, а общее значение потом умножается на сумму пари.

Какие факторы нужно учитывать

Большинство новичков полагаются на собственное ощущение. Они не пытаются анализировать и учитывать различные факторы. В итоге это приносит минус и отбивает желание продолжать. Но, чтобы получать хорошие перспективы на выигрыш, нужно учитывать больше аспектов, влияющих на конечный результат. И речь идет не только об игровых качествах, но и про организационные моменты. Если ставите, то делайте это с полной ответственностью.

Правильное восприятие

БК зарабатывает на своих клиентах, в особенности на новичках. Задача игрока попытаться делать прибыльные действия. Противостояние пользователя и букмекерской конторы имеет лишь условное значение. На самом деле человек борется сам с собой (контроль банкролла и дисциплина). Если совладать с собой, получится избежать частых ошибок.

Нельзя руководствоваться эмоциями. Побеждать в 100% случаев не получится все равно. Задача беттора делать умные ставки на спорт и исключить очевидные ошибки. По сравнению с казино беттинг поддается контролю благодаря фактам, статистике и другим аспектам игры. Букмекерская контора дает лишь почву для размышлений, а выбор делает сам игрок.

Контроль банка

Банкролл менеджмент считается основой основ. Ставить необходимо столько, сколько не жалко проиграть. Если проигрыш вызывает негативные эмоции, тогда следует пересмотреть свой подход к игре. Рекомендуем выделять для одного пари не более 5% от общей суммы. Тогда ставка не будет иметь настолько большого веса, и любая неудача не окажется слишком ощутимой.

Выбирайте БК с низкой маржой

Маржа — это комиссия компании за предоставленные услуги. Чем меньше значение маржи, тем больше зарабатывает их клиент. В прематче значение может колебаться от 1 до 5–6% в зависимости от выбранной БК. В лайве комиссия выше (в среднем 7–8%). Это связано с повышенными рисками, значит ставить менее выгодно. Также значение может меняться в зависимости от предложенных рынков. На исход, например, это 2%, а на тотал уже 3%. Еще одна причина — это популярность событий. Чем более значимый вид спорта и матч, тем меньше будет маржа. Не выбирайте второсортные соревнования, это невыгодно. Останавливайте свой выбор там, где комиссия не превышает значение 1.2–2% для прематча и 5–6% для лайва.

Время, когда делать ставки

Лучшее время — утро или первая половина дня. После пробуждения организм более сконцентрирован и наделен энергией. Лайв, конечно, не получится перенести на утро, но тогда подходите к процессу отдохнувшим и без плохого настроения. Придерживаясь подобного правила, результаты улучшаются на 10–15%. В качестве теста поиграйте в таком режиме несколько недель и почувствуйте разницу в профите.

Работа с информацией

При игре в букмекерских конторах важно уметь обрабатывать информацию и применять ее к ставкам. Сравнение статистических данных, оценка кондиций, травмы, погодные условия — все это напрямую влияет на исход матча. Предположим, что вы определились, что сыграете на победу Челси. Но незадолго до начала игры узнаете, что не сыграют 2 самых сильных футболиста этой команды. Полученная информация обязана повлиять на выбор. Профессиональный беттор обязательно примет ее к сведению и, возможно, даже поставит на противодействующую команду.

Лучшие выигрышные стратегии ставок

Чтобы получить преимущество над линией, нужно не только уметь находить подходящие события. В основе любого успеха лежит стратегия. Профи пользуются сразу несколькими прибыльными стратегиями, меняя их в зависимости от условий игры. Новичкам советуем не спешить думать о прибыли, а больше экспериментировать и со временем выбрать тактику для борьбы с БК.

Против фаворита

Ставка на аутсайдера или еще ее называют против фаворита. Подразумевается использование большого коэффициента. Правда, заходить такое пари будет реже обычного. Выбирать стоит только то событие, в котором есть четкая уверенность в коллективе. Чтобы правильно оценить силы и угадать результат, нужно проделать значительно больше работы. Делать выбор рекомендуем на домашнюю команду, которая мотивирована сильнее обычного. Усталость соперника и травмы ведущих футболистов окажутся кстати. Чем больше подобных факторов будет учтено, тем больше вероятность правильно спрогнозировать событие.

Велью беттинг

Валуй, это когда есть скрытое преимущество над линией. Например, беттор предполагает, что победа Барселоны в матче с Ювентусом не должна быть оценена выше чем 1.65. Но в линии стоит значение 1.85. Разница в 0.2 пункта и будет приносить дополнительную прибыль. Профи умеют зарабатывать на подобных пари. Новичкам для определения таких ситуаций еще нужно набраться опыта и больше работать с числовыми значениями.

Догон

Пользователь выбирает стартовый размер пари, например, 50 рублей. С каждой неудачной ставкой он повышает сумму в два раза (50, 100, 200, 400, 800) и делает это до тех пор, пока его ставка не выиграет. Коэффициент в таком случае обязательно должен быть 2.1 или выше. Только так игрок сможет отыграть предыдущие минусы и даже получить небольшую прибыль.

Анализ спортивных событий

В основе любой стратегии должен стоять анализ. Только так игрок учится зарабатывать на дистанции. Чтобы ставка получилась выигрышной, нужно учитывать различные аспекты. Начать стоит с 5–6 позиций и постепенно увеличивать количество игровых и около игровых факторов. Мы выбрали несколько наиболее важных из них:

Тип вида спорта. В первую очередь смотрите на условия. Это одиночный или коллективный тип игры. Насколько велико значение судейства. От этого напрямую зависит заработает игрок или нет.

Мотивация. Желание команды или отдельного спортсмена играть имеет прямое влияние на результат. Если фаворит не хочет, он и не выиграет и наоборот. Это и называется человеческим фактором. Ведь никто и ничто не может заставить игрока выкладываться на все 100%, если он сам не изъявляет такое желание.

Статистика. Результаты прошлых игр существенно упростят анализ. Конечно, это должны быть актуальные данные. Учитывайте историю личных встреч, как команда сыграла последние 5–10 матчей, и делайте соответствующие выводы.

Как обмануть

В современном беттинге обмануть системный бизнес вряд ли удастся. Даже если найти слабое место в работе БК и несколько раз обогатиться благодаря этому, остаться незамеченным не получится. Служба безопасности компании обязательно отследит этот момент и предъявит претензии. Повезет, если все ограничится предупреждением. В другой ситуации повезти может меньше. Беттора легко могут обвинить в мошенничестве и заблокируют аккаунт с конфискацией денежных средств.

Какие есть лазейки в букмекерских конторах

Первое, что приходит на ум, это вилки. Игрок делает ставку на П1 с коэффициентом 2.03 и также делает ставку на П2 за 2.07 того же события, но уже в другой БК. При любом счете клиент получит свою прибыль. Но, если его поймают за подобном занятием, может грозить бан и заморозка игрового счета с отсутствием возможности вывести деньги.

На какой спорт лучше делать ставки

Выбирать стоит душой, ставьте только на то, в чем понимаете. Пользователю должно нравиться то, над чем он работает и что смотрит каждый день. Важно разбираться в выбранном виде спорта, знать не только правила, но и следить за трендами. Отлично, если это будет какое-то одно направление, и точно не больше двух. Самыми популярными продолжают считаться футбольные, хоккейные, теннисные и баскетбольные события. Волейбол, снукер, биатлон вряд ли считаются массовыми, а значит и прогнозировать их также сложнее.

На каких пари играть

Ставки бывают до начала игры и во время. Тут существует серьезное различие в работе с анализом и общим процессом совершения пари. Прематч не требует спешки и подойдет больше вдумчивым любителям покопаться в большом количестве информации. Лайв потребует больше динамики, более быстрого принятия решений. Каждый для себя выбирает сам. Добавим, что в прематче коэффициенты традиционно выше, но в лайве есть возможность посмотреть игру вживую и принять решения, опираясь на собственное впечатление от команд.

Где ставить

Существует куча разноплановых БК с высокими лимитами, широкой линией и щедрыми бонусами. Выбрать есть из чего. Но пользователь должен опираться в первую очередь на безопасность и лояльное отношение к плюсовым игрокам. Если существует вероятность быть заблокированными и не получить свой выигрыш, от такого рода заведений отказывайтесь не глядя. Рекомендуем выбирать БК только с местной лицензией.

Как поставить и не проиграть

Начнем с негатива — всегда угадывать исходы невозможно. Даже самые опытные клиенты проигрывают 20–30% всех своих ставок. Игрок может постараться уменьшить количество случайных поражений, но точно не избавиться от всех. Задача беттора не получить быстрый выигрыш, а постараться реализовать преимущество на дистанции. В начале пути делайте больше ставок с минимальной суммой и набивайте руку. Как только поймете, что готовы на большее, повышайте размер ставок и снижайте число пари. В конечном итоге придете к идеальному соотношению качества и количества.

Сколько можно заработать

Зарабатывать может каждый, но вопрос в размере банкролла, который человек выделил для этого дела. 10 000 рублей вряд ли хватит, чтобы полноценно содержать себя и семью. Но, если говорить о 100 000 рублей, ситуация кардинально отличается. Помните, что выделять под одну ставку нужно не более 5% от общего оборота. Чрезмерный риск приведет к сливу банка. Но, если правильно распределить финансы, можно стабильно зарабатывать в среднем от 5 до 20% от банка. В один месяц можно сыграть в ноль или в небольшой минус, но в другие 30 дней прибыль составит 120%. Но нам важна дистанция и средний показатель.

Алгоритм действий для выигрыша

Определить размер банка. Поделите выделенную сумму на части и ни в коем случае не играйте ва-банк.

Выберите вид спорта. Не стоит распыляться на все подряд. Кроме разочарования это ни к чему не приведет. Сосредоточьтесь на 1–2 видах и пытайтесь максимально плодотворно работать в этом направлении.

Играйте по стратегии. Это может быть финансовая стратегия с фиксированным размером ставки. Опытным игрокам подойдут более рискованные варианты, с повышенной прибылью, но увеличенной перспективой проигрыша по конкретному пари.

Старайтесь смотреть игры. Это поможет лучшему восприятию при следующем прогнозе с участием конкретной команды.

Выбирайте БК с наименьшей маржой и широкой линией.

Анализируйте события. Чем больше факторов удастся собрать вместе, тем эффективнее прогноз.

Мнения экспертов

Один из пользователей на личном примере демонстрирует, как успешно прогнозировать на дистанции. На скрине представлено 142 ставки с прибылью 39.3%. Очень крутой результат. Но помним, что мы получаем прибыль на дистанции, а не с одного игрового дня или месяца. Игрок отмечает, что его банк 70 000 рублей и ожидаемая прибыль в среднем 10–15%. Вот эти показатели ближе к правде, и их реально поддерживать на постоянной основе.

Главный редактор портала Betteam.pro Евгений Донсков: «Плюсовых бетторов не так много, но это не значит, что им нельзя стать. Знаю несколько человек, кто совершенно не смотрит спорт и не разбирается в именах игроков, но зарабатывает на этом. Спросите как? Все дело в дисциплине, умении находить валуй и рабочей стратегии. Анализируйте, экспериментируйте и все получится».

Спортивный эксперт Дмитрий Сокирба: «Не важно какой спорт вы выберете для игры, важно насколько вы сумеете отдаться делу. Я для себя уяснил одно, чем больше самоотдача, тем выше ожидания и доход. Заниматься беттингом стоит ради развлечения, но также есть смысл сделать из этого постоянный и стабильный источник дохода. Каждый выбирает, что ему ближе».

Главные мысли для запоминания

Выигрывать непросто, придется потратить много времени на прогнозирование.

Используйте стратегию по отношению к банкроллу и непосредственно к ставкам.

Не пытайтесь получить выигрыш обманным путем, организатор узнает об этом и заблокирует счет.

Побеждать постоянно невозможно. Старайтесь получать прибыль на дистанции, а не за счет отдельных ставок.

Статью написал: Дмитрий Сокирба — копирайтер в тематике спортпрогнозирования, прогнозист

Статью проверил: Евгений Донсков — главный редактор, профессиональный каппер и сооснователь проекта Betteam.pro