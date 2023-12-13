UP-X — достаточно молодая игровая площадка, которая работает с 2018 года. Сайт доступен пользователям на русском языке, счет можно открыть только в рублях. Казино работает официально, на основании лицензии. В зале представлены самые популярные игровые автоматы от ведущих провайдеров с большим RTP и высокими коэффициентами. Все онлайн-слоты доступны в демоверсии, бесплатно и без регистрации.

Автоматы загружаются онлайн, прямо в браузере, на ПК, ноутбуке, смартфоне или планшете. Для комфортной игры на мобильных гаджетах Ап Икс адаптирован под разные размеры экрана. Постоянный доступ к аппаратам обеспечивают зеркала игрового клуба, перечень которых регулярно обновляется.

Играть на реальные деньги в казино UP-X могут только зарегистрированные пользователи. Для этого необходимо авторизоваться и иметь на счету необходимую сумму.

Способы регистрации и платежей

Регистрация в онлайн-казино возможна четырьмя способами:

В одни клик — достаточно нажать «Зарегистрироваться» и система сама сгенерирует пароль и логин. Через профиль в соцсетях — доступно множество сервисов, включая Telegram, Reddit, Steam и др. По email — нужно указать в форме электронный адрес и придумать пароль. По номеру телефона, который необходимо подтвердить, ответив на звонок от робота.

Пополнить счет можно электронными деньгами, банковской картой, через системы онлайн-платежей, сервисы международных переводов. Доступные для внесения денег варианты отображаются в разделе «Пополнить». Для вывода выигрыша необходимо подать заявку. Небольшие суммы не требуют верификации профиля. При подтвержденной электронной почте и полностью заполненном профиле заявки обрабатываются быстро.

Акции и бонусная система

Сразу же после регистрации игрокам открывается доступ к бонусам, турнирам, лотереям и различным акциям. В рамках партнерской программы зарегистрированные члены клуба могут получать до 10 % от суммы пополнения привлеченных пользователей. В казино Ап Икс есть своя внутри игровая валюта — слитки. Их можно обменивать на рубли и выводить из клуба или использовать для дальнейшей игры. Слитки выдаются за подписку на телеграм-канал, группу ВКонтакте, выполнение ежедневных квестов, вращение рулетки и участие в разных акциях.

В турнирах казино UP-X игроки получают очки за ставки в определенных слотах, после чего победители делят между собой призовой фонд. Все пользователи участвуют в уникальной программе лояльности с эксклюзивными подарками. При расчете кешбэка учитывается количество слитков на балансе.

Коллекция игровых автоматов

Казино Ап Икс предлагает игрокам больше тысячи популярных аппаратов от таких разработчиков, как Red Tiger, Playson, Endorphina, Ezugi, Wazdan, Belatra, Betsoft и др. Автоматы в игровом зале разделены по категориям: «Слоты», «Бинго», «Краш», «Рулетка», «Быстрые», «Живые дилеры» и еще более 20. Есть фильтр по производителю и поиск игры по названию.

Большая часть ассортимента представлена барабанными слотами. Здесь можно найти как классические однолинейные автоматы без бонусов, так и современные 7-ми и 9-ти барабанные модели с фриспинами, спецсимволами, уникальной механикой и джекпотом.